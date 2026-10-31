Дрони атакували Уфу за 1400 км від кордону з Україною

Російські моніторингові канали повідомляють про вибухи та роботу протиповітряної оборони в столиці Башкортостану

У російській Уфі вранці 31 жовтня пролунали вибухи в промисловій зоні. Місцеві моніторингові Telegram-канали повідомляють про атаку ударних безпілотників і роботу протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+ та Supernova+.

За повідомленнями моніторингових ресурсів, вибухи пролунали в промисловій зоні Уфи. У місті також працює російська протиповітряна оборона. Інформація про конкретний об'єкт, який міг опинитися під ударом, наразі не встановлена.

Уранці 31 жовтня в Республіці Башкортостан оголосили режим безпілотної небезпеки. Про це повідомив керівник державного комітету республіки з надзвичайних ситуацій Кирило Первов. Через загрозу безпілотників в аеропорту Уфи запровадили обмеження на приймання та відправлення літаків, повідомляє місцеве видання UFA1.

Станом на момент підготовки матеріалу офіційного підтвердження ураження промислового підприємства від керівництва регіону немає. Також не оприлюднено інформації про можливі пошкодження та постраждалих.

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Уфа розташована за 1400 км від України

Столиця Башкортостану розташована в Уральському регіоні Росії. Відстань від неї до українського кордону становить приблизно 1400 км. Саме таку цифру наводили Reuters та Генеральний штаб Збройних сил України під час повідомлень про попередні атаки на об'єкти в Уфі.

Башкортостан є одним із важливих центрів російської нафтопереробки. В Уфі працюють одразу три великі нафтопереробні підприємства:

«Башнафта-Уфанафтохім»;

«Башнафта-Новойл»;

«Башнафта-УНПЗ».

Сукупна потужність цих підприємств перевищує 23 млн тонн нафти на рік. Вони виробляють бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мастильні матеріали та іншу продукцію паливно-енергетичного комплексу.

Скільки разів атакували Башкортостан

Республіка вже неодноразово опинялася під ударами безпілотників. Причому географія атак не обмежується столицею регіону.

Серед задокументованих епізодів:

9 травня 2024 року – безпілотник атакував підприємство «Газпром нафтохім Салават». Було пошкоджено насосну станцію.

31 жовтня 2024 року – три безпілотники атакували промислові підприємства в Уфі, зокрема об'єкти паливно-енергетичного комплексу.

Вересень 2025 року – під ударом опинився нафтопереробний завод «Башнафта-Новойл» в Уфі. Повідомлялося про пошкодження виробничого обладнання.

Березень 2026 року – російська влада заявила про перехоплення безпілотників поблизу нафтопереробних заводів Уфи.

2 квітня 2026 року – безпілотники атакували Уфу. На території промислового підприємства виникла пожежа, також було пошкоджено житловий будинок.

15 квітня 2026 року – вибухи та пожежа після атаки безпілотників сталися у Стерлітамаку.

Червень – вересень 2026 року – про нові атаки на промислові об'єкти Уфи повідомляли 25 червня, 5 серпня, 19 серпня та 21 вересня.

У липні 2026 року також повідомлялося про масовану атаку на Башкортостан, зокрема підприємство «Газпром нафтохім Салават».

Промислові об'єкти Башкортостану регулярно потрапляють у повідомлення про далекобійні атаки. Водночас наведений перелік не є повним реєстром усіх повітряних тривог і повідомлень про роботу ППО в республіці.

Нагадаємо, 21 вересня 2026 року безпілотники вже атакували Уфу. Тоді моніторингові ресурси повідомляли про дим над промисловою зоною та ймовірну атаку на підприємства групи «Башнафта». «Главком» писав, що Уфа є одним із ключових центрів російської нафтопереробки.