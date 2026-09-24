Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Тарифи на домашній інтернет можуть зрости: названо головну причину

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
google social img telegram social img facebook social img
Тарифи на домашній інтернет можуть зрости: названо головну причину
Додаткові витрати на стабільність зв’язку позначаться на щомісячній платі за інтернет
фото:ua.depositphotos.com

Провайдери, які інвестують у резервне живлення та дублювання каналів зв’язку, можуть підвищити абонентську плату через зростання витрат на підтримку мереж

Вартість домашнього інтернету в Україні може суттєво зрости, а тарифи на рівні 300–350 грн на місяць поступово можуть залишитися в минулому. Про це розповів власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов, передає «Главком» із посиланням на dev.ua.

Провайдери не можуть утримувати старі тарифи

За словами Полюдова, компаніям, які забезпечують стабільну роботу мереж навіть за складних умов, дедалі важче працювати за нинішньою абонентською платою.

«Треба очікувати збільшення вартості за послуги інтернету. Провайдери, які забезпечують сталість мереж, резерв живлення і резерв каналів зв'язку, не можуть надалі надавати інтернет за 300–350 грн. Буде суттєве підвищення цін», – сказав він.

Йдеться, зокрема, про витрати на резервне живлення та дублювання каналів зв’язку. Такі рішення дозволяють підтримувати роботу мережі у випадку аварій або пошкодження основної інфраструктури.

Частина провайдерів може піти з ринку

Полюдов також вважає, що оператори, які не адаптуватимуть свої мережі до нинішніх умов і продовжуватимуть утримувати низькі ціни, можуть не витримати конкуренції та залишити ринок.

Водночас перехід абонентів до провайдерів зі стійкішою інфраструктурою може займати більше часу. Причиною можуть стати черги на підключення, зазначив власник UTELS.

Після російського обстрілу Києва 23 вересня були пошкоджені об'єкти цифрової інфраструктури, через що в столиці виникли масштабні перебої з інтернетом. Зокрема, компанія UTELS повідомила про пошкодження дата-центру, де розміщене вузлове обладнання провайдера. Через відсутність електроживлення користувачі зіткнулися з проблемами з доступом до мережі, а на місці працювали аварійно-ремонтні бригади.

Про пошкодження одразу кількох локацій цифрової інфраструктури також заявив провайдер «Павутина». За даними компанії, без сервісу залишилася майже половина її мережі. Для відновлення роботи провайдер мав задіяти резервні потужності.

За даними Міністерства цифрової трансформації, внаслідок атаки проблеми з доступом до інтернету виникли у Києві та області, без мережі залишилися приблизно 100 тис. домогосподарств. Фахівці оцінювали масштаби пошкоджень і ремонтували мережі, щоб відновити стабільну роботу.

Читайте також:

Теги: ціни інтернет Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директор ЦРУ Джон Л. Реткліфф
Поки Реткліфф говорив у Москві, Київ тримав паузу: що стоїть за візитом глави ЦРУ
27 серпня, 16:10
Військовослужбовець ГУР під час засідання Печерського районного суду Києва
Стрілянина між силовиками. Суд віддав військового ГУР на поруки командиру
4 вересня, 15:28
Мережі АЗС оновили ціни на пальне
Бензин та дизель подорожчали. Ціни на пальне 3 вересня 2026 року
3 вересня, 07:34
Удари по Києву, Дніпру, у Росії атаковано НПЗ, Ozon: головне за ніч 11 вересня
Удари по Києву, Дніпру, у Росії атаковано НПЗ, Ozon: головне за ніч 11 вересня
11 вересня, 05:45
Робота по ключових військових цілях російського агресора триває.
ЗСУ уразили дві установки у Брянській області, звідки могли бити балістикою по Києву
17 вересня, 12:18
Переговори у Женеві 17 лютого, делегація США
Україна, США та Росія знову сядуть за стіл переговорів
12 вересня, 22:08
Переговори про мирне врегулювання за участю США, Росії та України можуть відновитися в жовтні
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
13 вересня, 16:58
Фінляндія оголосила 34-й пакет допомоги для України
Фінляндія підготувала для України один із найбільших пакетів допомоги
15 вересня, 16:11
Національний банк оновив офіційний курс валют на 23 вересня 2026 року
Курс валют 23 вересня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Вчора, 09:48

Особисті фінанси

Тарифи на домашній інтернет можуть зрости: названо головну причину
Тарифи на домашній інтернет можуть зрости: названо головну причину
Долар подорожчав. Курс валют 24 вересня 2026
Долар подорожчав. Курс валют 24 вересня 2026
Жорсткий дефіцит: яке житло в Миколаєві розбирають за лічені години
Жорсткий дефіцит: яке житло в Миколаєві розбирають за лічені години
Експерт пояснив, чому дизель на заправках вже по 100 грн/л
Експерт пояснив, чому дизель на заправках вже по 100 грн/л
Ціни на пальне 24 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Ціни на пальне 24 вересня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
В Україні дорожчає молочна продукція
В Україні дорожчає молочна продукція

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua