Тарифи на домашній інтернет можуть зрости: названо головну причину

Додаткові витрати на стабільність зв’язку позначаться на щомісячній платі за інтернет

Провайдери, які інвестують у резервне живлення та дублювання каналів зв’язку, можуть підвищити абонентську плату через зростання витрат на підтримку мереж

Вартість домашнього інтернету в Україні може суттєво зрости, а тарифи на рівні 300–350 грн на місяць поступово можуть залишитися в минулому. Про це розповів власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов, передає «Главком» із посиланням на dev.ua.

Провайдери не можуть утримувати старі тарифи

За словами Полюдова, компаніям, які забезпечують стабільну роботу мереж навіть за складних умов, дедалі важче працювати за нинішньою абонентською платою.

«Треба очікувати збільшення вартості за послуги інтернету. Провайдери, які забезпечують сталість мереж, резерв живлення і резерв каналів зв'язку, не можуть надалі надавати інтернет за 300–350 грн. Буде суттєве підвищення цін», – сказав він.

Йдеться, зокрема, про витрати на резервне живлення та дублювання каналів зв’язку. Такі рішення дозволяють підтримувати роботу мережі у випадку аварій або пошкодження основної інфраструктури.

Частина провайдерів може піти з ринку

Полюдов також вважає, що оператори, які не адаптуватимуть свої мережі до нинішніх умов і продовжуватимуть утримувати низькі ціни, можуть не витримати конкуренції та залишити ринок.

Водночас перехід абонентів до провайдерів зі стійкішою інфраструктурою може займати більше часу. Причиною можуть стати черги на підключення, зазначив власник UTELS.

Після російського обстрілу Києва 23 вересня були пошкоджені об'єкти цифрової інфраструктури, через що в столиці виникли масштабні перебої з інтернетом. Зокрема, компанія UTELS повідомила про пошкодження дата-центру, де розміщене вузлове обладнання провайдера. Через відсутність електроживлення користувачі зіткнулися з проблемами з доступом до мережі, а на місці працювали аварійно-ремонтні бригади.

Про пошкодження одразу кількох локацій цифрової інфраструктури також заявив провайдер «Павутина». За даними компанії, без сервісу залишилася майже половина її мережі. Для відновлення роботи провайдер мав задіяти резервні потужності.

За даними Міністерства цифрової трансформації, внаслідок атаки проблеми з доступом до інтернету виникли у Києві та області, без мережі залишилися приблизно 100 тис. домогосподарств. Фахівці оцінювали масштаби пошкоджень і ремонтували мережі, щоб відновити стабільну роботу.