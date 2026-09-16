Іранські удари пошкодили десятки літаків США – CBS News

Знищений Boeing E-3 Sentry на авіабазі принца Султана в Саудівській Аравії після іранського удару

За п’ять місяців бойових дій США витратили близько $38 млрд, а Пентагон зафіксував дефіцит стратегічних запасів боєприпасів

Американські військові об’єкти в країнах Близького Сходу зазнали значних руйнувань після ракетних і дронових атак Ірану. Зокрема, десятки літальних апаратів США були знищені або пошкоджені, а нові фотографії демонструють наслідки ударів по військових базах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звіт генерального інспектора Міністерства оборони США та CBS News.

Яких втрат зазнала американська авіація

У звіті генерального інспектора Міністерства оборони США зазначено, що Центральне командування зафіксувало пошкодження або знищення десятків американських літальних апаратів під час операції «Епічна лють». Водночас не всі втрати були спричинені діями Ірану: частина техніки була втрачена в аваріях або через вогонь своїх сил.

Серед зафіксованих випадків:

чотири винищувачі F-15E знищено – три через вогонь своїх сил, один унаслідок вогню противника;

один F-35A зазнав пошкоджень від вогню противника над Іраном;

один A-10 знищено після пошкодження під час повернення з пошуково-рятувальної операції;

сім літаків-заправників KC-135 пошкоджено або знищено, зокрема п’ять на землі в Саудівській Аравії внаслідок застосування іранських боєприпасів;

один літак раннього попередження та управління E-3 пошкоджено на землі в Саудівській Аравії через іранський удар;

один вертоліт HH-60W пошкоджено під час пошуково-рятувальної операції;

один AH-64 збито над Ормузькою протокою;

один MH-60 зазнав аварії над Аравійським морем;

до 30 безпілотників MQ-9 знищено за різних обставин.

Чотири вертольоти AH-6 американські військові знищили як такі, що не підлягали відновленню, під час пошуково-рятувальних операцій.

Загальна вартість втрат американської військової техніки станом на 30 червня оцінювалася у $3,7 млрд. Ця сума входить до загальних $33,4 млрд витрат США на операцію за період до кінця червня.

Фото показали наслідки ударів по базах

CBS News отримав від чинних американських військовослужбовців фотографії пошкоджень на кількох військових об’єктах США. Джерела передали знімки анонімно через обмеження для військових щодо спілкування із засобами масової інформації.

На одному зі знімків з авіабази принца Султана в Саудівській Аравії видно пряме влучання в задню частину чотиримоторного Boeing E-3 Sentry. Хвостова частина літака відокремилася від обгорілого фюзеляжу. На верхній частині E-3 розташований радар, який використовується для збору інформації про повітряну обстановку.

фото: CBS News

Інші фотографії зроблені в таборі Бюринг у Кувейті. На них видно пошкоджені будівлі, казарми, автомобілі та причепи. База є одним із великих пунктів розміщення сухопутних військ США, бронетехніки та частини авіації.

фото: CBS News

CBS News також оприлюднив фото пошкодженої будівлі в таборі Аріфджан у Кувейті.

фото: CBS News

Один із військовослужбовців, який перебуває в регіоні, розповів виданню про масштаб руйнувань американських об’єктів.

«Це значні пошкодження наших баз, про які не повідомляли американській громадськості», – сказав він.

фото: CBS News

Інший військовий заявив: «Ми не захищаємо ці бази. Ми просто спостерігаємо, як їх руйнують».

фото: CBS News

Пентагон не відповів CBS News на запит про коментар щодо оприлюднених фотографій.

фото: CBS News

Згідно зі звітом генерального інспектора, іранські удари завдали шкоди сотням будівель та споруд на американських базах у Кувейті, Бахрейні, Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії, Іраку, Омані та Йорданії.

Війна з Іраном коштувала США близько $38 млрд

Нову оцінку вартості бойових дій оприлюднило Бюджетне управління Конгресу США. За його підрахунками, станом на 1 серпня прямі витрати Сполучених Штатів на війну з Іраном становили близько $38 млрд.

Більша частина цієї суми припала на заміну використаних боєприпасів. Також у розрахунок увійшли втрати військової техніки, додаткові льотні години та витрати на пальне. Витрати на відновлення пошкоджених американських баз до оцінки не включали.

За оцінкою Бюджетного управління Конгресу, кожен наступний місяць бойових дій може додавати до витрат США приблизно $2–3 млрд.

Ці дані охоплюють довший період, ніж наведені у звіті генерального інспектора Міністерства оборони США. У ньому йдеться про $33,4 млрд витрат станом на 29 червня: $22,3 млрд становила вартість використаних боєприпасів, $3,7 млрд – втрати техніки, ще $7,4 млрд – додаткові витрати. Відновлення інфраструктури до цієї суми не включали.

Пентагон повідомив про дефіцит боєприпасів

У звіті генерального інспектора також йдеться про наслідки масштабного використання американського озброєння. Управління заступника міністра оборони США із закупівель та забезпечення повідомило, що витрачання боєприпасів під час операції спричинило дефіцит стратегічних запасів і виявило виробничі обмеження, які ускладнюють їхнє поповнення.

Міністерство оборони США працює над скороченням строків закупівель та виробництва, прискоренням роботи чинних виробничих ліній і розширенням потужностей оборонної промисловості. Також відомство планує накопичувати критично важливі матеріали, компоненти та окремі види боєприпасів.

Водночас оборонна промисловість потребує значного часу для нарощування виробництва. Найстійкіші обмеження, за даними звіту, стосуються виготовлення твердопаливних ракетних двигунів, доступності вибухових речовин і компонентів ракетного палива, а також залучення кваліфікованих працівників.

У документі також зазначено, що до 30 червня понад 50 тис. американських військовослужбовців були розгорнуті в зоні відповідальності Центрального командування США. Американські сили здійснили близько 36 тис. бойових вильотів.

Нагадаємо, 2 вересня «Главком» повідомляв про ракетні та дронові удари Ірану по американських військових базах у країнах регіону. Іранські збройні сили заявляли про серію атак після нової хвилі ударів США по території Ірану.