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Ціни на пальне 3 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ціни на пальне 3 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
У KLO вартість дизелю зросла на 2,10 грн за літр
фото: glavcom.ua

Найдорожчий бензин та дизель наразі пропонують мережі Окко, WOG та Socar

Станом на 3 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,00 грн за літр, дизельного пального – 99,85 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне 

Порівняно з 2 жовтня зміни зафіксовані у двох мережах із семи, які входять до щоденного моніторингу «Главком». Найпомітніша зміна стосується дизельного пального: у KLO його вартість зросла на 2,10 грн за літр – із 98,80 до 100,90 грн.

Водночас у цій самій мережі дизельне пальне преміумкласу подешевшало на 2,10 грн. Ціна ДП+ знизилася зі 100,90 до 98,80 грн за літр.

Зміни відбулися і на АЗС «БРСМ-Нафта». Бензин А-95 подешевшав із 85,99 до 85,58 грн за літр. Дизельне пальне знизилося в ціні з 96,99 до 96,44 грн за літр. Автогаз, навпаки, подорожчав із 42,49 до 42,59 грн за літр.

В інших мережах – UPG, OKKO, WOG, SOCAR та «Укрнафта» – ціни у порівнянні з 2 жовтня не змінилися. Напередодні у більшості великих мереж також фіксували стабільні ціни на бензин, дизель та автогаз.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на АЗС станом на 3 жовтня 2026 року (грн за літр)

Главком Пальне
Мережа
А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 88,90 91,90 97,90 99,90 99,90 - 43,90
OKKO 92,90 95,90 99,90 102,90 102,90 - 45,50
WOG 92,90 95,90 99,90 102,90 102,90 - 45,50
KLO 85,90 94,60 98,80 100,90  99,90 84,50 44,90
SOCAR 94,90 97,90 103,00 104,00 104,00 - 45,50
UKRNAFTA 88,90 88,90 97,90 99,90 - 86,90 42,90
БРСМ 85,58 - 96,44 - - - 42,59

Як змінювалися ціни на пальне

Після здешевлення на початку літа український ринок наприкінці липня зіткнувся з різким подорожчанням бензину та дизеля. У серпні зростання змінилося стабілізацією, а гуртові ціни на дизель почали знижуватися.

Експерти зазначають, що роздрібні ціни реагують на зміни гуртового ринку із запізненням. «Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», – пояснював Михайло Гончар.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: Укрнафта бензин пальне дизельне пальне

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