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В Україні обвалилися закупівельні ціни на малину

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Україні обвалилися закупівельні ціни на малину
За кілька днів малина втратила в ціні майже третину
фото з відкритих джерел

Зниження закупівельної вартості ягоди відбувається на тлі зростання пропозиції малини ремонтантних сортів

Закупівельні ціни на малину для подальшого заморожування в Україні різко впали через збільшення пропозиції на ринку. Виробники вкрай невдоволені такою ситуацією. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Зниження закупівельної вартості відбувається на тлі зростання пропозиції малини ремонтантних сортів. Збір таких врожаїв цього року стартував раніше, ніж зазвичай.

Ще минулого тижня перекупники купували малину за 50-60 грн/кг у невеликих виробників або з 1,2-1,5 дол./кг. Однак цього тижня максимальна ціна впала до 40 грн/кг.

«Також лунають заклики заблокувати всі під’їзди до підприємств із заморожування, щоб перекупники не могли постачати малину, і самим безпосередньо домовлятися про ціну із заморозчиками. Однак поки що далі закликів у соцмережах обурення не йде і жодних реальних акцій протесту фермери не організовують», –  додали аналітики.

Таким чином, лише за кілька днів малина втратила в ціні майже третину. Також зберігається тенденція до зниження цін у розпал сезону.

Аграрії вкрай невдоволені такою ціновою ситуацією. Деякі з них пропонують бойкотувати перекупників і продавати продукцію безпосередньо підприємствам. Також лунають заклики заблокувати всі під'їзди до підприємств із заморожування, щоб перекупники не могли постачати малину, і самим безпосередньо домовлятися про ціну із заморозчиками. Однак поки що далі закликів у соцмережах обурення не йде і жодних реальних акцій протесту фермери не організовують.

Водночас у роздріб малина коштує у серпні у магазинах 244 грн/кг. Зокрема, таку ціну пропонує супермаркет «Сільпо». Минулого року вона коштувала 199 грн/кг.

Нагадаємо, раніше звичайного розпочався сезон продажу черешні у Києві. Зазвичай ці ягоди можна побачити у продажу не раніше першої декади червня.

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Теги: Сільпо супермаркет зниження цін малина

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