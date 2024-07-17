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В Україні суттєво подешевшали огірки та помідори

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В Україні суттєво подешевшали огірки та помідори
Ціни на помідори також знизилася
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Огірки подешевшали до приблизно 15-25 грн

Станом на середину липня 2024 року ціни на огірки та помідори в Україні значно знизилися. За інформацією оптового ринку «Шувар» (м. Львів), вартість огірків впала до 15-25 грн за кілограм. Про це інформує agronews.ua.

«Враховуючи поточні тенденції, ціни можуть знизитися ще більше з надходженням більшої кількості ґрунтових овочів у найближчі 2 тижні, що робить цей час вдалим для закупівель і заготовок на зиму»,– йдеться у повідомленні.

Також спостерігається зниження цін на помідори: червоні помідори коштують 25-60 грн/кг, рожеві – 55 грн/кг (на 9% дешевше, ніж торік), а жовті – 58 грн/кг (на 8% дешевше, ніж торік).

На ринку вже переважають ґрунтові овочі, хоча тепличні ще присутні. Експерти прогнозують подальше зниження цін з надходженням більшої кількості ґрунтових овочів у найближчі два тижні. Це створює сприятливі умови для закупівель та заготівель на зиму.

Нагадаємо, що українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг, що на 40% нижче, ніж тиждень тому. 

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Теги: Львів спека овочі зниження цін

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