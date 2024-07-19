Ціни на кавуни впали до мінімуму за три роки

Оптові партії кавунів на внутрішньому ринку можна придбати в діапазоні 5-14 грн/кг

В Україні суттєво знизилася вартість кавунів. Ціни падають практично щодня. Так, минулого тижня середні оптові ціни на кавуни в Україні знизилися до рівня 15 грн/кг, що стало мінімальним показником щонайменше за останні три сезони. Про це пише EastFruit.

Станом на сьогодні оптові партії кавунів на внутрішньому ринку можна придбати в діапазоні 5-14 грн/кг, залежно від якості, сорту та обсягу пропонованої партії. Нинішні усталені ціни вже мінімум на 35% нижчі, ніж тижнем раніше.

Серед причин такого різкого падіння цін у сегменті кавунів у нинішньому сезоні – релокація виробництва цієї культури в Україні. Після окупації Росією значних територій Херсонської та Запорізької областей України за вирощування баштанних культур взялися в усіх центральних областях України, а місцями й в західному регіоні. Погодні умови нинішньої весни й в першій половині літа поточного року були сприятливі для вегетації рослин, і фермери очікували зібрати високі врожаї кавунів у поточному сезоні.

Самі виробники негативну цінову динаміку пояснюють різким збільшенням пропозиції місцевих кавунів на ринку. Через спекотну погоду, яка встановилася в Україні з другої декади липня поточного року, темпи дозрівання кавунів у полях істотно прискорилися. При цьому аномальна посуха, яка спостерігається в південних областях, негативно позначається на якості кавунів на полях, що тільки посилює темпи зниження цін.

Додаткове навантаження на ринок надають стабільні поставки кавунів в Україну з країн Центральної Азії, де ця продукція на сьогодні набагато доступніша й вирізняється більш високими якісними показниками.

Раніше повідомлялося, що українські виробники кавунів б'ють на сполох через стрімке падіння цін на їхню продукцію. Низький попит та аномальна спека призводять до масового псування врожаю, а ціни опустилися до 10-18 грн/кг.