Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін
Наразі на ринку спостерігається глобальний дефіцит оливкової олії через кліматичні зміни
фото: devourtours.com

Вартість оливкової олії в Україні в деяких магазинах може досягати тисячі гривень за літр

В останні роки ціни на оливкову олію швидко зростають по всьому світу. Причиною цьому є значна посуха, яка призвели до зменшення виробництва оливкової олії в Середземноморських регіонах.

В Україні вартість оливкової олії також збільшується, проте ціни можуть сильно відрізнятися залежно від магазину.

«Главком» проаналізував, які зараз ціни на один із найпопулярніших продуктів – оливкову олію – в Україні, Франції та Італії.

Ціни в Італії

В інтернет-магазині Іtalia Verace пляшка оливкової олії бренду Monini anfora, об'ємом 1 л, коштує €15,48 – 682 грн.

Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін фото 1
скриншот: italiaverace.com

Оливкова олія холодного віджиму бренду Carapelli Organic, об'ємом 750 мл, коштує €17,66 – 778 грн.

Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін фото 2
скриншот: italiaverace.com

У Франції

У мережі магазинів Carrefour олія холодного віджиму бренду Monini Віо, об'ємом 750 мл, коштує €14,07 – 620 грн.

Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін фото 3
скриншот: auchan.fr

У мережі магазинів Auchan олія холодного віджиму бренду Monini classico, об'ємом 750 мл, коштує €10,99 – 484 грн.

Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін фото 4
скриншот: auchan.fr

В Україні

На полицях українсього «Сільпо» ціна на олію бренду Monini за 1 літр сягає 999 грн, а за 500 мл – 599 грн.

Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін фото 5
фото: Главком

Водночас в інтернет-магазині «Розетка» ціна на аналогічну олію без акції є 799 грн, а на олію холодного віджиму Monini classico – 959 грн без врахування акції.

Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін фото 6
скриншот: rozetka.com.ua
Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін фото 7
скриншот: rozetka.com.ua

Тож, ціни на оливку олію в Україні є вищими ніж в Європі, проте не суттєво. Все залежить від виду олії та магазину.

Нагадаємо, ціна вершкового масла в Україні вже вища ніж у Європі. Середня ціна на солодковершкове масло в Україні, вагою 180 грамів та жирністю 73% – це 70-80 грн. В Бельгії упавковка вершкового масла, вагою в 250 грам, коштує €1,99 або ж 87 гривень. 

До слова, у тропічній Нігерії ціни на масло перебувають в діапазоні від 160 до 335 грн. Українська кореспондентка відзначила, що такі високі ціни на молочну продукцію в Африканському континенті через те, що вона є імпортною.

Читайте також:

Теги: продукти ціни інтернет Сільпо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що таке якісна ковбаса? Окрім ціни, на що варто звертати увагу?
Скільки має коштувати ковбаса вищого сорту? Інтерв’ю з професором-харчовиком якість життя
3 липня, 11:02
Нові правила дадуть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи
НБУ вводить заборону на використання кредитних коштів для азартних ігор
21 червня, 14:21
В МОЗ наголосили, що важливий також і склад фруктів та овочів – вони багаті на вітаміни й мінерали, містять клітковину та корисні нехарчові речовини
Міністерство назвало корисну норму фруктів та овочів, які треба з'їсти за добу
1 липня, 04:43
При покупці ковбаси треба звернути увагу на етикетку
Професор-технолог пояснила, що таке якісна ковбаса і на що звертати увагу під час покупки
5 липня, 08:00
Масло привезене в коробках має нижчу ціну, ніж фасоване
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
4 липня, 16:41
Білий шоколад не містить какао-продуктів
Професор-технолог пояснила, з чого роблять білий шоколад
8 липня, 07:54
Такі продукти, як вареники, не рекомендується зберігати у морозильній камері довше трьох місяців
Як не купити зіпсовані вареники чи пельмені під час блекаутів. Порада від доктора технічних наук
7 липня, 10:00
Ексголова осередку Червоного Хреста у Києві вкрала гуманітарну допомогу на 3,6 млн грн (фото)
Ексголова осередку Червоного Хреста у Києві вкрала гуманітарну допомогу на 3,6 млн грн (фото)
4 липня, 16:15
Смажена у фритюрі сарана незабаром може з'явитися в меню Сінгапуру
Влада Сінгапуру схвалила деякі види комах як їжу – CNN
Вчора, 19:14

Економіка

Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін
Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін
Заборонено виходити на роботу: профспілка Samsung оголосила безстроковий страйк
Заборонено виходити на роботу: профспілка Samsung оголосила безстроковий страйк
Туреччина відправить країнам-союзникам 150 винищувачів KAAN
Туреччина відправить країнам-союзникам 150 винищувачів KAAN
Новий прем'єр Британії взявся за масштабну ревізію оборонного сектору
Новий прем'єр Британії взявся за масштабну ревізію оборонного сектору
Китайські банки почали швидко зникати: журнал Economist розкрив головну причину
Китайські банки почали швидко зникати: журнал Economist розкрив головну причину
Іран наростив виробництво ракет після угоди про постачання їх Росії – Reuters
Іран наростив виробництво ракет після угоди про постачання їх Росії – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Ось для чого вони насправді стріляли в «Охматдит»
30K
Зупинка Євроінтеграції: глава МЗС Грузії зробив заяву
19K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Росія влаштувала в ООН святковий обід із котлетою по-київськи (фото)
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
8662
Штраф 25 тис. євро: українським біженцям у Німеччині слід звітувати перед податковою

Новини

Лікар у крові. Медик, чиє фото облетіло світ, розповів про трагічний день в «Охматдиті»
Сьогодні, 17:02
Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Вчора, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Вчора, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
8 липня, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
8 липня, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua