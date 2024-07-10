Скільки коштує оливкова олія в Україні та світі: порівняння цін

Вартість оливкової олії в Україні в деяких магазинах може досягати тисячі гривень за літр

В останні роки ціни на оливкову олію швидко зростають по всьому світу. Причиною цьому є значна посуха, яка призвели до зменшення виробництва оливкової олії в Середземноморських регіонах.

В Україні вартість оливкової олії також збільшується, проте ціни можуть сильно відрізнятися залежно від магазину.

«Главком» проаналізував, які зараз ціни на один із найпопулярніших продуктів – оливкову олію – в Україні, Франції та Італії.

Ціни в Італії

В інтернет-магазині Іtalia Verace пляшка оливкової олії бренду Monini anfora, об'ємом 1 л, коштує €15,48 – 682 грн.

Оливкова олія холодного віджиму бренду Carapelli Organic, об'ємом 750 мл, коштує €17,66 – 778 грн.

У Франції

У мережі магазинів Carrefour олія холодного віджиму бренду Monini Віо, об'ємом 750 мл, коштує €14,07 – 620 грн.

У мережі магазинів Auchan олія холодного віджиму бренду Monini classico, об'ємом 750 мл, коштує €10,99 – 484 грн.

В Україні

На полицях українсього «Сільпо» ціна на олію бренду Monini за 1 літр сягає 999 грн, а за 500 мл – 599 грн.

фото: Главком

Водночас в інтернет-магазині «Розетка» ціна на аналогічну олію без акції є 799 грн, а на олію холодного віджиму Monini classico – 959 грн без врахування акції.

Тож, ціни на оливку олію в Україні є вищими ніж в Європі, проте не суттєво. Все залежить від виду олії та магазину.

Нагадаємо, ціна вершкового масла в Україні вже вища ніж у Європі. Середня ціна на солодковершкове масло в Україні, вагою 180 грамів та жирністю 73% – це 70-80 грн. В Бельгії упавковка вершкового масла, вагою в 250 грам, коштує €1,99 або ж 87 гривень.

До слова, у тропічній Нігерії ціни на масло перебувають в діапазоні від 160 до 335 грн. Українська кореспондентка відзначила, що такі високі ціни на молочну продукцію в Африканському континенті через те, що вона є імпортною.