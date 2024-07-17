Доходи лідерів роздрібної торгівлі торік зросли майже на чверть

Сукупний дохід найбільших компаній роздрібної торгівлі в Україні досяг у 2023 році 457,32 млрд грн, що на 23% більше, ніж у 2022 році

За минулий рік сукупний дохід найбільших компаній Індексу роздрібної торгівлі склав 457,32 млрд грн. Він зріс на 23% порівняно з 2022 роком. Про це повідомляє «Опендатабот».

Лідером у сфері роздрібної торгівлі залишається «АТБ-маркет», який входить до корпорації Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна. Саме «АТБ» отримали майже 40% від сукупного доходу усіх компаній. Компанія заробила 181,09 млрд грн, збільшивши свій дохід на 22% порівняно з 2022.

Друге та третє місця посідають компанії «Сільпо-Фуд» та «Фора», які входять до «Фоззі Груп» Володимира Костельмана. Їх дохід виріс у 1,2 та 1,5 раза відповідно. Загалом компанії Фоззі груп отримали 114,22 млрд грн доходу. «Фора» збільшила свій чистий прибуток у 5,5 раза за рік.

Серед топ-10 Індексу «Опендатабота» найбільший приріст доходу – у 1,7 раза – стався у «Комфі трейд», власниками якої є Станіслав Роніс та Світлана Гуцул. Дохід збільшився і склав 27,63 млрд грн – а чистий прибуток зріс до 40 млн грн, тобто у 20 разів.

Проте найбільший чистий прибуток отримала компанія «РУШ» (мережа супермаркетів «Ева»), яка входить до групи Ольвія, власниками якої є Валерій Кіптик та Руслан Шостак. Її чистий прибуток торік зріс у 2,3 раза – до 2,2 млрд грн, а дохід у 2023 році збільшився на третину.

Ще одна компанія групи «Ольвія», компанія «Омега» (супермаркети «Варус»), теж потрапила в топ-10. Торік її дохід зріс на 20%, до 17,5 млрд грн, а чистий прибуток збільшився в 1,7 раза – майже 200 млн грн.

Вест Петрол Маркет теж увійшла до Індексу з на 18% меншими показниками доходу – 27,69 млрд грн та майже вдвічі меншим чистим прибутком — 265,89 млн грн.

До Індексу роздрібної торгівлі 2024 також потрапили:

«Метро Кеш енд Кері Україна» (нідерландський холдинг Metro Cash & Carry) – +27% доходу, 25,5 млрд грн.

«Розетка» (власники Владислав та Ірина Чечоткіни) – +38% доходу (25,4 млрд грн) та у 10 разів меншим чистим прибутком: 12 млн грн.

«Фудком» («Рітейл Груп») – +27% доходу (17,16 млрд грн), та у 1,4 раза більшим чистим прибутком: 310,63 млн грн.

Лідери з роздрібної торгівлі фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, мережа супермаркетів «АТБ» зайняла перше місце за виручкою у 2023 році з тієї причини, що детінізація торгівлі рухається у правильному напрямку. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Як повідомлялося, за даними Національного банку України, червневий індекс очікувань ділової активності обвалився до 43,6 бала, що є найнижчим показником за останній рік і наближається до рівня середини 2022 року, коли тривала напружена фаза війни.