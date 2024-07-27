Уряд скасовує мита та податки на імпорт генераторів й сонячних панелей

Також пільги поширюються на таке важливе оборонне обладнання, як засоби радіоелектронної боротьби

Від сьогодні генератори, зарядні станції (більше 300 Вт) та сонячні панелі можна буде ввезти без податків і зборів

З 27 липня Україні набувають чинності нові закони, що суттєво спрощують імпорт певних категорій товарів. Ці зміни спрямовані на підтримку енергетичної безпеки та оборонного сектору країни. Зокрема, закони №3853-IX та №3854-IX звільняють від сплати мита та ПДВ обладнання для енергетики, таке як електрогенератори, обладнання для вітро- та сонячної генерації, акумулятори (крім малопотужних). Про це інформує Державна митна служба України.

«Окремо звертаємо увагу на тому, що прийнятими законодавчими змінами під пільгове ввезення в Україну підпадають такі важливі для населення товари як: електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори та зарядні станції на їх основі, а також сонячні панелі для ремонту або заміни від пошкоджень і розширення потужності діючих сонячних електростанцій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, пільги поширюються на обладнання для розмінування, засоби радіоелектронної боротьби, включаючи антидронові рушниці, та комплектуючі для виробництва та ремонту відповідної техніки. Це сприятиме підвищенню обороноздатності країни та забезпеченню безпеки населення.

Особливо важливо, що нові закони спрощують імпорт товарів, які мають велике значення для населення в умовах війни. Йдеться про електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори, зарядні станції та сонячні панелі. Це дозволить забезпечити безперебійне електропостачання та сприятиме розвитку відновлювальної енергетики в Україні.

Законодавчі зміни також передбачають пільгове ввезення широкого спектру товарів для енергетичної безпеки, включаючи турбіни, двигуни, трансформатори, акумулятори та інші компоненти. Це стосується як комерційного імпорту, так і товарів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.