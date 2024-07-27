Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Уряд скасовує мита та податки на імпорт генераторів й сонячних панелей

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Уряд скасовує мита та податки на імпорт генераторів й сонячних панелей
Також пільги поширюються на таке важливе оборонне обладнання, як засоби радіоелектронної боротьби
фото з вільних джерел

Від сьогодні  генератори, зарядні станції (більше 300 Вт) та сонячні панелі можна буде ввезти без податків і зборів

З 27 липня Україні набувають чинності нові закони, що суттєво спрощують імпорт певних категорій товарів. Ці зміни спрямовані на підтримку енергетичної безпеки та оборонного сектору країни. Зокрема, закони №3853-IX та №3854-IX звільняють від сплати мита та ПДВ обладнання для енергетики, таке як електрогенератори, обладнання для вітро- та сонячної генерації, акумулятори (крім малопотужних). Про це інформує Державна митна служба України.

«Окремо звертаємо увагу на тому, що прийнятими законодавчими змінами під пільгове ввезення в Україну підпадають такі важливі для населення товари як: електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори та зарядні станції на їх основі, а також сонячні панелі для ремонту або заміни від пошкоджень і розширення потужності діючих сонячних електростанцій», – йдеться в повідомленні.

Крім того, пільги поширюються на обладнання для розмінування, засоби радіоелектронної боротьби, включаючи антидронові рушниці, та комплектуючі для виробництва та ремонту відповідної техніки. Це сприятиме підвищенню обороноздатності країни та забезпеченню безпеки населення.

Особливо важливо, що нові закони спрощують імпорт товарів, які мають велике значення для населення в умовах війни. Йдеться про електрогенератори, інвертори, літій-іонні акумулятори, зарядні станції та сонячні панелі. Це дозволить забезпечити безперебійне електропостачання та сприятиме розвитку відновлювальної енергетики в Україні.

Законодавчі зміни також передбачають пільгове ввезення широкого спектру товарів для енергетичної безпеки, включаючи турбіни, двигуни, трансформатори, акумулятори та інші компоненти. Це стосується як комерційного імпорту, так і товарів, що пересилаються в міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Теги: податки імпорт розмінування населення пільги зниження цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна має великі проблеми з енергетичною інфраструктурою
Коли повернуться жорстокі обмеження світла. Проста арифметика
Вчора, 21:40
Шольц вирішив підтримати українських біженців
Шольц вимагає від ЄС більшої підтримки українських біженців – Politico
28 червня, 18:12
Цьогорічний сезон кавунів розпочався на кілька тижнів раніше, ніж торік
Сезон кавунів розпочався: скільки коштують
3 липня, 16:22
У Чехії компанія вирішила привабити працівників новим правилом
Безлімітна відпустка співробітникам. Чеська компанія пішла на цікавий експертимент
9 липня, 03:25
Наслідки удару по лікарні
Удар по дитячій лікарні в Києві. Російська пропаганда вигадала цинічне виправдання
8 липня, 12:30
11 липня відзначають Всесвітній день шоколаду
11 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
11 липня, 00:05
На Саміті Нато ухвалили низку важливих рішень щодо України
Ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні: ключові рішення щодо України
11 липня, 06:00
Нафтові та газові установки активно працюють в Перській затоці
Маленька арабська країна відкрила гігантське родовище нафти
17 липня, 11:47
Більшість українців вважають, що настав час для офіційних перемовин з РФ. Однак, мінімальною умовою для укладання мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року
Українці готові до перемовин з РФ? Соціолог пояснив результати дослідження
17 липня, 14:28

Особисті фінанси

Військові можуть залишитися без зарплати: голова бюджетного комітету ВР зробила тривожну заяву
Військові можуть залишитися без зарплати: голова бюджетного комітету ВР зробила тривожну заяву
Уряд скасовує мита та податки на імпорт генераторів й сонячних панелей
Уряд скасовує мита та податки на імпорт генераторів й сонячних панелей
Огірки б'ють по кишені: ціни на популяний овоч різко зросли
Огірки б'ють по кишені: ціни на популяний овоч різко зросли
У Пенсійному фонді розповіли, які види пенсії доступні для військових
У Пенсійному фонді розповіли, які види пенсії доступні для військових
Нацбанк заборонив видавати кредити лудоманам
Нацбанк заборонив видавати кредити лудоманам
Оренда житла. Експерти назвали п'ять найдорожчих міст
Оренда житла. Експерти назвали п'ять найдорожчих міст

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
31K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9774
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8840
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8584
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua