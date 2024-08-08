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Продукти у Стамбулі стали дорожчими, ніж у Лондоні: промовиста статистика

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Продукти у Стамбулі стали дорожчими, ніж у Лондоні: промовиста статистика
Ходити до супермаркетів у Туреччині стало дорого
фото із відкритих джерел

Експорт Туреччини побив історичний рекорд, але продукти дорожчі ніж у Великій Британії 

У Туреччині рекордно зростають ціни, зокрема і на продукти харчування, пише bb.lv. Глава Стамбульського агентства планування (IPA) Бугра Гекче порівняв ціни на продукти в Лондоні та Стамбулі. За його оцінкою, вартість 20 основних продуктів у Лондоні становить 2 972 турецькі ліри ($90), а Стамбулі – 3 297 лір ($100).

Ці витрати становлять 3% від зарплати у Лондоні та 19% у Стамбулі. При цьому у 2024 році офіційний розмір мінімальної заробітної плати становитть 17 002 турецькі ліри ($508), тоді як у Британії офіційна оплата стартує від 1575 фунтів ($2000) на місяць. До аналізованого списку продуктів увійшли фарш, куряче філе, олія, помідори та яйця, ціни на які у Стамбулі значно вищі, ніж у Лондоні. 

Видання також констатує, що загальний обсяг експорту Туреччини в липні поточного року становив $22,5 млрд, досягнувши історичного максимуму в місячному вирахуванні. Про це повідомив міністр торгівлі Туреччини Омер Болат.

Загальний обсяг експорту за 12 місяців склав $261,5 млрд, збільшившись на 3,4% у річному обчисленні. Це є ще одним рекордним показником для Туреччини. За його словами, турецький експорт зріс у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року на 13,8%, а імпорт скоротився на 7,9% до $32,3 мільярда. Коефіцієнт покриття експорту імпортом склав 75,7%, що вище за показник у 61,2% за липень 2023 року.

Нагадаємо, Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Договір був підписаний ще на початку 2022 року. Зокрема, повідомлення про ратифікацію угоди Туреччиною з’явилося в офіційному віснику. Домовленість була підписана ще 3 лютого 2022 року, а підготовка до цього велася 15 років. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив угоду з додатками 1 серпня.  

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Теги: Туреччина експорт харчування рекорд продукти імпорт супермаркет

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