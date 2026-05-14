«Якщо ваш будинок – панелька, то шукайте інше укриття». Військова Чорновол звернулася до киян

Навіть удари відносно невеликої потужності можуть становити загрозу для мешканців панельних будинків
Військовослужбовиця та колишня народна депутатка Тетяна Чорновол після російського удару по Києву закликала мешканців панельних будинків уважніше ставитися до вибору укриттів під час повітряних тривог. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Чорновол.

Панельні будинки можуть бути небезпечними через особливості конструкції, оскільки під час сильного удару здатні «складатися» до самого фундаменту.

«Панельки не підходять під укриття. Це світлина сьогоднішнього прильоту в Києві. Я тут жила по-сусідству, в такому ж будинку пройшло моє дитинство і юність», – написала Чорновол.

Вона зазначила, що неодноразово спостерігала руйнування подібних будинків під час бойових дій. «Складаються зразу до самого низу, включно з підвалами», – пояснила військова.

Чорновол також заявила, що навіть відносно слабкі удари можуть створювати небезпеку для мешканців панельних будинків.

«Лячно в такому будинку навіть якщо тебе накривають чимось слабеньким – 80 мінометом. Удар навіть в протилежний край хитає підвал», – написала вона.

У зв’язку з цим військова порадила мешканцям тилових міст шукати альтернативні укриття, якщо вони проживають у панельних багатоповерхівках. За її словами, краще витримують удари цегляні будинки із зовнішніми несучими стінами, а також нові будівлі з монолітним каркасом.

Окремо Чорновол звернула увагу на важливість фундаменту будинку. Вона пояснила, що підвали можуть бути безпечними лише за наявності міцної основи. Також вона розкритикувала радянську практику використання панельних конструкцій для фундаментів багатоповерхівок.

«Це злочин, що в радянському союзі була погоджена технологія складати з цих плит фундаменти багатоповерхівок», – написала Чорновол.

До слова, архітектори теж радять під час повітряних тривог уникати укриття у підвалах панельних будинків, особливо старої забудови, через високий ризик обвалу конструкцій. Водночас більш стійкими до ракетних атак називають монолітно-каркасні та цегляні будинки. Фахівці рекомендують під час обстрілів перебувати якомога далі від вікон і зовнішніх стін — у коридорах, передпокоях, сходових клітинах або між двома несучими стінами. Найбезпечнішими укриттями залишаються спеціально обладнані бомбосховища, метро та підземні паркінги.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня Росія здійснила масований комбінований удар по Києву із застосуванням балістичних ракет та безпілотників. Вибухи та падіння уламків зафіксували у Шевченківському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Солом’янському, Деснянському, Святошинському та Голосіївському районах столиці.

Унаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, бізнес-центр, автосалон, гаражі, нежитлові приміщення та припарковані автомобілі.

Найважча ситуація склалася у Дарницькому районі. Там внаслідок влучання обвалилися конструкції дев’ятиповерхового житлового будинку. На місці триває пошуково-рятувальна операція, оскільки під завалами можуть перебувати люди.

