ЄС вирішив припинити фінансування Венеційської бієнале через російський павільйон

glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами речника, організатори мають 30 днів, щоб відповісти на претензії Єврокомісії та пояснити своє рішення про відновлення російського павільйону
скриншот з відео

Виконавче агентство ЄС повідомило Фонд Венеційської бієнале про намір припинити грант у 2 млн

Європейський Союз офіційно припиняє фінансування Венеційської бієнале через рішення організаторів знову відкрити російський павільйон на виставці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Європейської комісії Тома Реньє.

Виконавче агентство ЄС з питань освіти та культури надіслало офіційний лист до фонду Biennale di Venezia. У документі йдеться про намір повністю припинити або призупинити грант на суму 2 млн євро, розрахований на три роки.

За словами речника Єврокомісії, така реакція є прямою відповіддю на допуск представників РФ до участі у культурному заході. «Дозвольте мені підтвердити, що EACEA справді надіслало листа, щоб повідомити фонду про наш намір призупинити чи припинити грант. ЄС рішуче засуджує той факт, що фонд Biennale дозволив російському павільйону знову відкритися», – наголосив.

Реньє також уточнив, що наразі за контрактом ще не було виплачено жодного євро.

Нагадаємо, Європейська комісія попередила організаторів виставки «Венеційська бієнале» про можливе припинення грантового фінансування через рішення повернути Росію до участі у 2026 році.

До слова, журі Міжнародної художньої виставки у Венеції вирішило не розглядати художників із Росії та Ізраїлю у боротьбі за головні нагороди. У заяві зазначається, що рішення пов’язане зі звинуваченнями Міжнародного кримінального суду щодо лідерів цих країн.

Як повідомлялося, що Україна проводить активну роботу, аби не допустити появи російських учасників на одній із найпрестижніших мистецьких виставок світу – Венеційській бієнале. Це питання стало одним із пунктів обговорення під час нещодавнього візиту президента України до Італії.

ЄС вирішив припинити фінансування Венеційської бієнале через російський павільйон
Кредит €90 млрд: коли Україна отримає перший транш
20-й пакет санкцій ЄС проти Росії: ключові аспекти
ЄС остаточно схвалив кредит для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
Путін веде економіку РФ до прірви. Названо п'ять факторів
Словаччина почала отримувати російську нафту по «Дружбі»
