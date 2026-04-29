Допомога Україні застрягла у Пентагоні: хто гальмує процес – The Post

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Допомога Україні застрягла у Пентагоні: хто гальмує процес – The Post
Конгрес дав гроші Україні, але Пентагон їх не використовує
Пентагон гальмує підтримку України попри рішення Конгресу

Сенатор-республіканець Мітч Макконнелл різко розкритикував Пентагон за затримку вже затвердженої допомоги Україні. У своїй авторській колонці для The Washington Post він заявив, що йдеться про 400 млн доларів, які Конгрес схвалив кілька місяців тому, але які досі не використовуються, пише «Главком».

За словами Макконнелла, ці кошти були виділені на безпекову підтримку України на 2026 рік і мали широку підтримку серед законодавців.

«Допомога Україні, яку ми ухвалили кілька місяців тому, зараз просто збирає пил у Пентагоні», – наголосив сенатор.

Він також поскаржився на відсутність пояснень від оборонного відомства.

«Коли ми запитали, чому гроші не використовуються, нам фактично не дали відповіді», – зазначив Макконнелл.

Сенатор пов’язує ситуацію з політикою окремих посадовців Пентагону, зокрема заступника міністра оборони Елбріджа Колбі. За його словами, той раніше виступав за скорочення підтримки України та союзників по НАТО.

Макконнелл підкреслює, що допомога Україні – це не благодійність, а вигідна інвестиція для самих США. Він також нагадує, що підтримка України вже дала результат для американської економіки, зокрема, сприяла розвитку оборонної промисловості та збільшенню виробництва боєприпасів.

Окремо сенатор звернув увагу на досвід війни в Україні, який, за його словами, є критично важливим для США. Водночас, за його словами, Пентагон обмежує можливості американських військових вивчати цей досвід безпосередньо на місці.

Макконнелл також застеріг, що противники США, зокрема Іран, Північна Корея та Китай активно вивчають сучасні бойові технології та адаптуються швидше.

На його думку, затримка допомоги Україні послаблює її оборону та одночасно шкодить інтересам США.

«Якщо ми хочемо залишатися світовою наддержавою, ми не повинні дозволяти чиновникам підривати лідерство США», – підсумував він.

Сенатор закликав Пентагон пояснити, чому вже затверджені кошти досі не використовуються, і попередив, що така політика може мати негативні наслідки як для України, так і для безпеки самих Сполучених Штатів.

