Розкрадання на будівництві модульного житла в Мощуні: підряднику оголошено нову підозру

glavcom.ua
Стан, у якому перебували будиночки на момент перевірки
фото: Національна поліція України

Поліція Києва викрила керівника компанії, який вже вдруге за рік потрапив у корупційний скандал на будівництві модульного житла для постраждалих від війни

У Києві задокументували черговий факт привласнення благодійних коштів під час зведення модульних будинків на Київщині. Збитки сягають понад 2 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Зловмисником виявився керівник підрядної організації, який уже має справу в суді. У липні минулого року його викрили на розкраданні близько пів мільйона гривень того ж самого благодійного фонду. Тоді кошти також призначалися для мешканців села Мощун, які втратили житло під час наступу росіян.  

Попри те, що обвинувальний акт за минулим епізодом було скеровано до суду лише минулого місяця, слідчі Подільського управління поліції спільно з СБУ виявили нові махінації фігуранта.

Слідство встановило, що на початку 2023 року підрядник зобов'язався виготовити п’ять модульних будинків. Фонд перерахував на рахунки його підприємства понад 3 млн грн. Втім, підрядник поставив лише два з п’яти оплачених модульних будинків, і ті були у неналежному стані: роботи з облаштування не завершено – комунікації проведені лише частково, ремонтні роботи виконані не в повному обсязі, відсутні меблі, якими мали облаштувати будинки.

Повідомляється, що за висновками експертиз, збитки благодійній організації становлять понад 2 млн грн. Окрім цього, правоохоронці задокументували факти перерахування близько мільйона гривень отриманих коштів на особисті рахунки фігуранта. За версією слідства, такі фінансові операції могли бути спрямовані на приховування їх незаконного походження.

Зловмиснику повідомлено про підозру за: ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану; ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, становить до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, під час відбудови після завданих росіянами руйнувань у Київській області сотні мільйонів гривень віддали фігурантами кримінальних проваджень, компанії, придбаній через Olx, і структурі, власники або директори яких привели журналістів до керівництва Київської облдержадміністрації та Офісу президента. Зокрема, до колишнього голови Київської ОДА, а тепер – заступника голови Офісу президента Олексія Кулеби. 

