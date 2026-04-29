Понад 450 тис. родин отримали житло: Кулеба назвав ключові цифри відбудови

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Понад 450 тис. родин отримали житло: Кулеба назвав ключові цифри відбудови
Окрему увагу міністр Кулеба приділив темпам відбудови у столичному регіоні
Міністр назвав масштаби компенсацій і відновлення інфраструктури

Понад 450 тисяч українських родин – а це близько мільйона людей – уже забезпечені житлом у межах державних компенсаційних програм. Про такі результати заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час Міжнародного форуму згуртованості. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Окрему увагу міністр приділив темпам відбудови у столичному регіоні. За його словами, лише у Київській області вже відновлено понад 25 тисяч об’єктів, що становить більш як 70% від загальної кількості зруйнованого чи пошкодженого майна. 

Олексій Кулеба підкреслив, що Україна сьогодні не лише протистоїть агресії, а й паралельно формує основу для майбутнього розвитку. Ключову роль у цьому процесі відіграють саме громади, які стали центрами ухвалення рішень та реалізації проєктів відбудови на місцях.

«Ми не тільки країна у війні – ми держава, яка тримається і думає про майбутнє», – наголосив урядовець.

Міністр також подякував громадам та міжнародним партнерам за підтримку під час складного опалювального сезону та підкреслив, що Україна вже закладає фундамент для довгострокової стійкості – з акцентом на сучасну та інноваційну модель розвитку.

Нагадаємо, керівна рада Ukraine Investment Framework (UIF) схвалила новий пакет із восьми програм для відновлення України на 1,5 млрд євро. 466,5 млн євро з цієї суми буде спрямовано на проєкти, які координує Міністерство розвитку громад та територій. 

До слова, на ремонт автомобільних доріг в Україні станом на зараз потрібно 52 млрд грн. Деталі фінансування та структуру витрат оприлюднила очільниця уряду Юлія Свириденко. За словами прем’єр-міністерки, Кабмін уже прорахував вартість ямкового ремонту доріг загальнодержавного й місцевого значення, а особливу увагу приділив прифронтовій логістиці.

Понад 450 тис. родин отримали житло: Кулеба назвав ключові цифри відбудови
Понад 450 тис. родин отримали житло: Кулеба назвав ключові цифри відбудови
