Санду зробила гучну заяву про переговори з Путіним

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Президентка попередила європейських політиків про необхідність жорстко протистояти російській гібридній війні
фото: newsmaker.md
Єдиним способом змусити Росію до реальних мирних переговорів є максимальне посилення економічного тиску

Росія наразі абсолютно не зацікавлена у припиненні бойових дій та реальних мирних переговорах. Тому Захід має відкинути ілюзії та кардинально змінити тактику, а Європа повинна готуватися до тривалого протистояння та бити по слабких місцях Москви. Як інформує «Главком», про це заявила президентка Молдови Мая Санду під час виступу на міжнародному форумі Globsec у Празі.

За словами Санду, будь-які спроби домовитися з Володимиром Путіним без позиції сили приречені на провал. Вона наголосила, що Кремль розуміє лише мову ультиматумів.

«Потрібно посилити економічний тиск на Росію. Не думаю, що Кремль і Путін зацікавлені в серйозних мирних переговорах. Підтримка України – будь-яка підтримка, якої вона потребує, – має тривати. Це єдиний спосіб повернути мир у наш регіон», – категорично зазначила лідерка Молдови.

Крім того, президентка попередила європейських політиків про необхідність жорстко протистояти російській гібридній війні, яка вже включає кібератаки, відверті інформаційні маніпуляції та незаконне тіньове фінансування політичних сил задля дестабілізації Європи.

Нагадаємо, Сполучені Штати наразі більше не беруть участі у переговорах між Україною та Росією. У Вашингтоні пояснили це відсутністю прогресу в діалозі, однак заявили про готовність знову долучитися до процесу за умови зміни ситуації.

Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що мирний процес щодо України наразі перебуває на паузі. За його словами, Москва нібито розраховує на його відновлення. Тим часом, Путін нібито готовий зустрітися із Зеленським у Москві «в будь-який момент», а зустріч за межами російської столиці, на його думку, має сенс лише для підписання підсумкових домовленостей.

Також президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до прямих переговорів – але виключно за межами Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, Кремль визнав складну фазу переговорів з Україною: Пєсков тоді зазначив, що «вихід на мирну угоду займе багато часу».

