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В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Україні зміняться умови виходу на пенсію: скільки років обов'язково потрібно відпрацювати
Щоб вийти на пенсію, необхідно накопичити понад 30 років страхового стажу
фото з відкритих джерел

Українцям уже 2024 року складно відповідати вимогам щодо страхового стажу, а з посиленням правил пенсійної реформи ситуація тільки погіршиться

Від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Українським громадянам уже 2024 року складно відповідати вимогам щодо страхового стажу, а з посиленням правил пенсійної реформи ситуація тільки погіршиться. Багато людей починають працювати від раннього віку і часто їм вдається набрати лише 35-40 років загального стажу. Однак для розрахунку пенсії критичної важливості має страховий стаж – період, протягом якого на працівника виплачувалися страхові внески.

Якщо громадянин працював без оформлення і за нього ніхто не сплачував єдиний соціальний внесок, то він не матиме страхового стажу і, відповідно, не матиме підстав для отримання пенсії. Це підкреслює важливість офіційного працевлаштування та сплати соціальних внесків для забезпечення майбутньої пенсії.

Якщо страховий стаж громадянина України до досягнення ним 65 років становитиме менше 15 років, він не має права на отримання пенсії. Йому буде доступна тільки тимчасова соціальна допомога, розмір якої не перевищує прожитковий мінімум. Водночас кожні пів року буде потрібно підтвердження права на отримання такої виплати.

Нагадаємо, українці, які не мають необхідного страхового стажу, не можуть отримувати повноцінну пенсію, однак вони можуть отримати альтернативну допомогу від держави. Зокрема, пенсіонери починаючи з 65 років можуть претендувати на тимчасову допомогу в розмірі 2 361 гривні. Люди з неповним страховим стажем отримують аналогічні виплати, але вже з 63 років.

До слова, Пенсійний фонд України зафіксував, хто з українців отримує найбільші пенсії. Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні. Зараз пенсійні виплати отримують понад 10 мільйонів осіб. Найвищі середні виплати мають кияни – 7 847,68 гривні.

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Теги: соцвиплати Україна пенсія відпочинок

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