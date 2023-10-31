Чи є сенс у пенсіях для інвалідів? Міністерка соцполітики порушила чутливе питання
«Краще замість мізерної виплати забезпечити економічну самостійність»
Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович вважає, що замість соціальних виплат важливіше забезпечити економічну самостійність осіб з інвалідністю. Відповідну заяву вона зробила в ефірі «Укрінформ: Вечірній стрім».
Жолнович підкреслила, що через війну кількість людей з інвалідністю буде зростати, і додала, що вона може бути різною.
«Тому, вважаю, треба порушувати питання: чи всі види соціальної підтримки ми маємо зберігати на колишньому рівні? Наприклад, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати, з урахуванням її особливих потреб, помешкання й робоче місце, і, якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить 10-20 тисяч гривень, то чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень та обмежувати у трудових правах?», – зазначила міністерка.
На думку Жолнович, краще витратити кошти на те, щоб допомогти людині із супроводом на робочому місці, облаштувати робоче місце з урахуванням її потреб.
«Вважаю, краще замість мізерної виплати надати людині якісну соціальну послугу й забезпечити її економічну самостійність. Це набагато ефективніше», – вважає очільниця Мінсоцполітики.
Оксана Жолнович також заявила, що через війну середній вік людини з інвалідністю в Україні знижується.
Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в рамках Міжнародного форуму сталого розвитку заявила, що українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя. На думку посадовиці, українці мають розвиватися, а не сподіватися на соціальні виплати.
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