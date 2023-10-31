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Чи є сенс у пенсіях для інвалідів? Міністерка соцполітики порушила чутливе питання

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи є сенс у пенсіях для інвалідів? Міністерка соцполітики порушила чутливе питання
Через війну середній вік українців з інвалідністю стає дедалі нижчим 
фото з відкритих джерел

«Краще замість мізерної виплати забезпечити економічну самостійність»

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович вважає, що замість соціальних виплат важливіше забезпечити економічну самостійність осіб з інвалідністю. Відповідну заяву вона зробила в ефірі «Укрінформ: Вечірній стрім».

Жолнович підкреслила, що через війну кількість людей з інвалідністю буде зростати, і додала, що вона може бути різною.

«Тому, вважаю, треба порушувати питання: чи всі види соціальної підтримки ми маємо зберігати на колишньому рівні? Наприклад, якщо людина пройшла якісну реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, допомогли облаштувати, з урахуванням її особливих потреб, помешкання й робоче місце, і, якщо вона хоче працювати, надали їй роботу, яка приносить 10-20 тисяч гривень, то чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень та обмежувати у трудових правах?», – зазначила міністерка.

На думку Жолнович, краще витратити кошти на те, щоб допомогти людині із супроводом на робочому місці, облаштувати робоче місце з урахуванням її потреб.

«Вважаю, краще замість мізерної виплати надати людині якісну соціальну послугу й забезпечити її економічну самостійність. Це набагато ефективніше», – вважає очільниця Мінсоцполітики.

Оксана Жолнович також заявила, що через війну середній вік людини з інвалідністю в Україні знижується.

Нагадаємо, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в рамках Міжнародного форуму сталого розвитку заявила, що українці зловживають соціальною допомогою та не бажають брати відповідальність за своє життя.  На думку посадовиці, українці мають розвиватися, а не сподіватися на соціальні виплати.

Теги: соцвиплати війна українці робота Оксана Жолнович новости

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