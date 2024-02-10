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Пенсія в березні зросте на тисячу гривень, але не у всіх

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пенсія в березні зросте на тисячу гривень, але не у всіх
У квітні в Україні підвищать мінімальну зарплату, тому збільшиться і гарантований розмір пенсії для тих, кому понад 65 років
фото з відкритих джерел

Наступне підвищення пенсій відбудеться у квітні для тих пенсіонерів, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку

У березні 2024 року в Україні підвищать пенсії під час планової індексації. За оцінками Мінсоцполітики, середній розмір надбавки може становити близько 13%. Додаткову тисячу гривень отримають ті пенсіонери, які зараз отримують розрахунковий розмір пенсії у розмірі близько 7,7 тисячі грн. Відповідні розрахунки опублікував сайт Obozrevatel.

Збільшення пенсії на тисячу гривень отримають ті українці, які мають виплати у розмірі від 7692 грн. Важливо, що йдеться саме про «чистий» розмір пенсії: без урахування всіх можливих надбавок за стаж, вік тощо.

Згідно з останнім звітом ПФУ, в Україні пенсію до 3 тисяч грн отримують понад 3 млн осіб. Ще 2,2 млн українців отримують до 4 тисяч грн на місяць. Загалом близько 5,29 млн українців отримують пенсію до 4 тисяч грн. Тобто для більшості пенсіонерів індексація не надто вплине на розмір виплат.

Наступне підвищення пенсій відбудеться у квітні для тих пенсіонерів, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку та у кого виріс стаж.

Крім того, у квітні в Україні підвищать мінімальну зарплату, тому збільшиться і гарантований розмір пенсії для тих, кому понад 65 років і які виконали норму за стажем.

Нагадаємо, щороку в Україні збільшується кількість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Зараз для цього треба мати не менш як 31 відпрацьований рік.

Читайте також: Призначення пенсії: кому можуть не зарахувати стаж
Теги: пенсіонери соцвиплати українці

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