Стало відомо, у яких регіонах найвищі та найнижчі пенсії

Найменші пенсії мають жителі Тернопільської області

Пенсійний фонд України зафіксував, хто з українців отримує найбільші пенсії. Серед лідерів опинилися жителі столиці. Про це йдеться на сайті Фонду.

Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні. Зараз пенсійні виплати отримують понад 10 мільйонів осіб.

Найвищі середні виплати мають кияни – 7 847,68 гривні. У інших регіонах ситуація така:

Рівненська область – 7 205,37 гривні;

Донецька – 7 017,36 гривні;

Луганська – 6 524,80 гривень;

Дніпропетровська – 6 332,81 гривні;

Житомирська – 6 241,93 гривні.

Найменші пенсії мають жителі Тернопільщини – 4 399,66 гривні. Показник нижчий ніж середній розмір пенсій в Україні зафіксовано у 16 областях.

Найбільше на цьогорічне зростання пенсійних виплат вплинула планова березнева індексація. Мінімальний показник зростання пенсії у результаті індексування склав 100 гривень, максимальний – 1 500.

Також збільшились виплати осіб старше 70 років, цьому сприяло нарахування надбавки за віком. Зараз розмір цієї доплати складає:

для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Загалом зараз в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів.

Нагадаємо, що українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати надбавки до пенсії від ООН.

До відома, з 1 квітня 2024 року зросли пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж – тепер розмір їхніх виплат має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати. Із 1 січня цей показник зріс з 2680 до 2840 грн, а у квітні розмір пенсії складає вже 3200 грн.

До слова, деякі українці можуть вийти на заслужений відпочинок значно раніше від встановленого законом пенсійного віку. Пенсійний фонд України пояснив, що для цього потрібно.