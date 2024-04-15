Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Стало відомо, у яких регіонах найвищі та найнижчі пенсії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Стало відомо, у яких регіонах найвищі та найнижчі пенсії
Загалом в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів
фото з відкритих джерел

Найменші пенсії мають жителі Тернопільської області

Пенсійний фонд України зафіксував, хто з українців отримує найбільші пенсії. Серед лідерів опинилися жителі столиці. Про це йдеться на сайті Фонду.

Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні сягнув 5 743,27 гривні. Зараз пенсійні виплати отримують понад 10 мільйонів осіб.

Найвищі середні виплати мають кияни – 7 847,68 гривні. У інших регіонах ситуація така:

  • Рівненська область – 7 205,37 гривні;
  • Донецька – 7 017,36 гривні;
  • Луганська – 6 524,80 гривень;
  • Дніпропетровська – 6 332,81 гривні;
  • Житомирська – 6 241,93 гривні.

Найменші пенсії мають жителі Тернопільщини – 4 399,66 гривні. Показник нижчий ніж середній розмір пенсій в Україні зафіксовано у 16 областях. 

Найбільше на цьогорічне зростання пенсійних виплат вплинула планова березнева індексація. Мінімальний показник зростання пенсії у результаті індексування склав 100 гривень, максимальний – 1 500.

Також збільшились виплати осіб старше 70 років, цьому сприяло нарахування надбавки за віком. Зараз розмір цієї доплати складає:

  • для пенсіонерів від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
  • від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
  • від 80 років – 570 гривень.

Загалом зараз в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів.

Нагадаємо, що українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати надбавки до пенсії від ООН. 

До відома, з 1 квітня 2024 року зросли пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж – тепер розмір їхніх виплат має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати. Із 1 січня цей показник зріс з 2680 до 2840 грн, а у квітні розмір пенсії складає вже 3200 грн.

До слова, деякі українці можуть вийти на заслужений відпочинок значно раніше від встановленого законом пенсійного віку. Пенсійний фонд України пояснив, що для цього потрібно.

Читайте також:

Теги: Пенсійний фонд кияни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Куди піти з дітьми: 10 цікавих музеїв Києва
Куди піти з дітьми: 10 цікавих музеїв Києва
20 березня, 12:32
Пенсії для переселенців: хто повинен пройти ідентифікацію до кінця березня
Пенсії для переселенців: хто повинен пройти ідентифікацію до кінця березня
23 березня, 12:23
Черги охочих придбати квиток на виставу
Шалені черги до театру Франка. Кияни чекають годинами, аби купити квиток на популярну виставу (відео)
28 березня, 12:27

Економіка

Стало відомо, у яких регіонах найвищі та найнижчі пенсії
Стало відомо, у яких регіонах найвищі та найнижчі пенсії
На підприємствах «Метінвесту» мобілізовано вже кожного шостого працівника
На підприємствах «Метінвесту» мобілізовано вже кожного шостого працівника
Кошти замість телемарафону спрямують на ЗСУ? Шмигаль поставив крапку у питанні
Кошти замість телемарафону спрямують на ЗСУ? Шмигаль поставив крапку у питанні
У яку суму Україні обходиться один мобілізований на рік: названо цифру
У яку суму Україні обходиться один мобілізований на рік: названо цифру
Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
Удари по енергетиці. В Україні зростає попит на бензин: що буде з цінами
Удари по енергетиці. В Україні зростає попит на бензин: що буде з цінами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
90K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
28K
Воїн ЗСУ пояснив, чому світ миттєво відреагував на атаку по Ізраїлю, але дозволяє РФ убивати українців
18K
На фронті загинула снайперка Катерина Шинкаренко
13K
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
13K
На Львівщині начальник ТЦК мобілізував заброньованого працівника: чим усе закінчилося

Новини

Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24
Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Вчора, 16:53
Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Вчора, 11:24

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua