Хто має право достроково вийти на пенсію: роз’яснення

Щоб достроково вийти на пенсію, потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України

Деякі українці можуть вийти на заслужений відпочинок значно раніше від встановленого законом пенсійного віку. Пенсійний фонд України пояснив, що для цього потрібно.

У 2024 році для виходу на пенсію у віці 60 та 63 роки встановлені нові вимоги до стажу – 31 і 21 рік відповідно. Однак деякі категорії громадян мають право на достроковий вихід на пенсію, а саме:

Особи з першою групою інвалідності по зору, які можуть претендувати на пенсію за 10 (чоловіки) або 15 (жінки) років до досягнення пенсійного віку.

Жінки, які народили й виховали до 8 років п'ятьох і більше дітей, а також матері дітей із інвалідністю.

Учасники бойових дій, співробітники правоохоронних органів, які отримали інвалідність через поранення.

Вдови чи вдівці загиблих учасників бойових дій та співробітників правоохоронних органів, які не уклали повторний шлюб.

Ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС та особи, що виконували міжнародний обов'язок.

Особи передпенсійного віку, з якими було припинено трудові відносини через стан здоров'я.

Жителі районів Крайньої Півночі та аналогічних територій.

Люди з рідкісними медичними станами, включно з гіпофізарним нанізмом, диспропорційною карликовістю та іншими.

Як оформити достроковий вихід на пенсію

Щоб достроково вийти на пенсію, потрібно подати заяву до Пенсійного фонду України. Для цього знадобляться такі документи:

Заява на призначення пенсії.

Посвідчення особи (паспорт) – оригінал та копія.

Трудова книжка або інші документи, які можуть підтвердити стаж роботи.

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (ІПН).

Довідка про заробітну плату за останні 60 місяців до 1 липня 2000 року та за весь період після 1 липня 2000 року.

Також можуть знадобитися й додаткові документи:

Довідка про пенсійні надбавки (якщо є).

Копії документів, що підтверджують право на отримання пільг.

Свідоцтво про шлюб.

Довідка з податкової про відсутність доходів (для осіб, що не працюють).

Свідоцтво про народження дитини (для відповідних категорій).

Нагадаємо, що українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати надбавки до пенсії від ООН.

До відома, з 1 квітня 2024 року зросли пенсії громадян старше 65 років, які мають повний стаж – тепер розмір їхніх виплат має складати щонайменше 40% від мінімальної зарплати. Із 1 січня цей показник зріс з 2680 до 2840 грн, а у квітні розмір пенсії складає вже 3200 грн.