Виплати пенсіонерам від ООН продовжили на три місяці: хто має право на гроші

Ця програма підтримки пенсіонерів діє в Україні з серпня 2023 року.

Програму додаткової грошової допомоги для пенсіонерів від ООН, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено ще на три місяці: квітень, травень і червень. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Як зазначили в прес-службі, виплати будуть отримувати пенсіонери у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, які відповідають умовам програми.

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Вони отримуватимуть виплати від ВПП ООН на суму, що дорівнює різниці між 3 250 гривень та сумою пенсії, яку вони отримують зараз.

Українці, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, можуть отримати надбавки до пенсії від ООН. Пенсійний фонд України пояснив, як це зробити.

Громадяни, які претендують на виплати від ООН, мають вдіповідати кільком критеріям. Зокрема, допомога надається пенсіонерам, які:

мають пенсію меншу за 3 250 гривень;

не отримували будь-яку міжнародну допомогу або виплати для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) із 1 березня 2023 року.

Регіони, де ведуться бойові дії, визначаються урядом.

Розмір виплати від ООН визначається окремо для кожного пенсіонера за такою формулою:

3 250 – сума пенсії = розмір додаткової виплати від ООН.

Наприклад, якщо пенсіонер має пенсію 2 500 гривень, то, відповідно, розмір його доплати становитиме 750 гривень.

Для отримання допомоги від ООН не потрібно нікуди звертатися або вчиняти жодних інших дій. Доплата нараховується автоматично, без подання заяви, відповідно до інформації, що є в державних реєстрах.