Верховний комісар ООН закликав Україну створити стратегію повернення біженців

Близько 60-80% українських біженців висловлюють бажання повернутися в Україну

Українському урядові важливо розробити стратегію повернення для біженців, адже відсоток тих, хто не планує залишатися за кордоном, надзвичайно високий. Про це в інтервʼю Укрінформу заявив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

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«Важливо планувати повернення. Більшість українців хочуть повернутися, і їм потрібні відповідні умови. Уряд має розробити політику, щоб заохотити людей повертатися безпечно та мати доступ до роботи тощо. Вони потрібні вам, щоб відновити Україну та знову бути разом», – сказав він.

Верховний комісар ООН поінформував, що згідно з опитуваннями, які проводить його управління, 60-80% українських біженців висловлюють бажання повернутися в Україну. «Відсоток все ще надзвичайно високий», – підкреслив Гранді.

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«Як ми їх підтримаємо? Оскільки триває війна, багато з них кажуть, що не можуть повернутися, але ми повинні думати, як допомогти людям це зробити. Ми не хочемо нікого змушувати. І навіть після повернення справи в біженців не будуть такими райдужними. Уряду потрібна хороша стратегія в цьому питанні», – сказав Верховний комісар ООН.

Як повідомлялося, Україна проводить переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року та підтримати економіку.

Нагадаємо, Єврокомісія вноситиме пропозиції щодо юридичного статусу українських біженців на території ЄС після 2025 року лише за умови попередньої одностайної згоди з боку урядів країн-членів та України.

До слова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова вважає, що Європа дуже зацікавлена в українцях як в робочій силі. Тому очікувати, що європейські країни почнуть масово витісняти українців не варто.