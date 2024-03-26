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Одна з країн ЄС збирається продовжити пільги для українських водіїв

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Одна з країн ЄС збирається продовжити пільги для українських водіїв
Дія перехідних положень, які дозволяли українським біженцям тимчасово не перереєстровувати свої авто, спливає 1 квітня
фото з відкритих джерел

Рішення стосуватимуться українців, які перебувають у країні понад рік

З 1 квітня влада Німеччини може звільнити українських біженців від вимоги перереєстровувати свої автомобілі. Уряд хоче продовжити пільги для українців ще на півроку. З таким проханням федеральне міністерство транспорту звернулося до урядів земель, повідомляє DW.

Уряд Німеччини пропонує продовжити перехідні положення, які звільняють українських біженців від вимоги отримувати німецькі номерні знаки на свої автомобілі, ввезені з України. Це стосується українців, які перебувають у країні понад рік.

Дія перехідних положень, які дозволяли українським біженцям тимчасово не перереєстровувати свої авто, спливає 1 квітня. Тепер у Міністерстві цифровізації і транспорту Німеччини хочуть продовжити їх ще на 6 місяців.

«Міністерство запропонувало протягом цього періоду остаточно з'ясувати із землями всі відкриті процедурні питання, пов'язані з реєстрацією українських транспортних засобів», – повідомила DW речниця федерального міністерства транспорту.

Раніше земельні транспортні відомства зверталися до федерального міністерства з проханням підготувати рекомендації, як діяти в особливих випадках, коли виникнуть труднощі з реєстрацією українських авто у Німеччині. Наприклад, коли водій не є власником автомобіля і не може довести право ним розпоряджатися або коли транспортний засіб не відповідає вимогам німецького техогляду.

Кожна земля вирішуватиме окремо, чи подовжувати пільги для українських автомобілів на прохання федерального міністерства транспорту. У землі Бранденбург підтвердили, що готові виконати прохання федерального уряду. Інші землі також відповіли Мінтрансу, що готові прислухатися до пропозиції.

Раніше повідомлялося, що Німеччина може позбавити виплат українських чоловіків-біженців. У міністерстві внутрішніх справ ФРН станом на січень фіксували перебування Німеччині 209 842 чоловіків з України.

Теги: Німеччина біженці гуманітарна допомога автомобіль

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