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Кінологічний пошуковий загін врятував літню жінку, яка зникла на Київщині (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Кінологічний пошуковий загін врятував літню жінку, яка зникла на Київщині (фото)
фото: Kateryna Pieshko/Facebook

Літня жінка вийшла з дому ще 14 квітня зранку

Вчора, 15 квітня, кінологічний пошуковий загін врятував 84-річну жінку біля села Михайлівка-Рубежівка, на Київщині. Про це повідомляє працівниця кінологічно пошуково-рятувальної команди SARCan Катерина Пешко. 

«Сьогодні ми з Малінкою і нашим загоном Кінологічна пошуково-рятувальна команда SARCan / Пошуково-рятувальні тренування Київ виїхали на пошуки 84-річної жінки – Раїси Сидорчук – біля села Михайлівка-Рубежівка. І знайшли її!», – йдеться у повідомленні.

Кінологічний пошуковий загін врятував літню жінку, яка зникла на Київщині (фото) фото 1
фото: Kateryna Pieshko/Facebook

На фото зафіксований момент через кілька хвилин після знаходження жінки.

Кінологічний пошуковий загін врятував літню жінку, яка зникла на Київщині (фото) фото 2
фото: Kateryna Pieshko/Facebook

Катерина Пешко зазначає, що літня жінка вийшла з дому ще 14 квітня зранку. Вона разом зі своїм собакою пережила день 14 квітня, прохолодну ніч і майже цілий день 15 квітня.

Кінологічний пошуковий загін врятував літню жінку, яка зникла на Київщині (фото) фото 3
фото: Kateryna Pieshko/Facebook

Літню жінку передали в руки поліції, яка вже і мала доставити її додому.

Нагадаємо, що 22 березня 2024 року Хмельницький прокинувся від вибухів. Уночі ворог завдав ударів БпЛА, а під ранок – крилатими ракетами. Були атаковані об’єкти інфраструктури та житлові масиви. Загинуло подружжя, близько десятка – поранено. Із-під завалів житлового будинку врятовано 21-річну дівчину. Старший лейтенант служби цивільного захисту Ростислав Лобунько став для Марії справжнім янголом-охоронцем: Рятувальники оприлюднили відео дивовижного порятунку 21-річної дівчини у Хмельницькому.

Теги: кінолог Київ Київщина жінка пенсіонери рятувальники

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