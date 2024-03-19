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Розрив між багатими та бідними країнами: ООН зробила тривожні висновки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Розрив між багатими та бідними країнами: ООН зробила тривожні висновки
Загрози демократії стали найбільшими проблемами людства
фото із відкритих джерел

Розвинені країни незабаром прийдуть до глобальної поляризації

Багаті країни залишають бідні позаду, наражаючи на ризик глобальну стабільність. Цей висновок із посиланням на офіційну доповідь ООН наводить Bloomberg.

За даними експертів, зусилля 20 останніх років, що ознаменувалися скороченням нерівності, були витрачені даремно, а розвинені країни незабаром прийдуть до глобальної поляризації. За основу оцінки в ООН взяли показник того, наскільки добре та довго живуть люди – поєднання національного доходу на душу населення, рівень освіти та тривалість життя.

Згідно з даними Організації Об’єднаних Націй, вимірювання того, наскільки добре та скільки живуть люди, є новим доказом зростаючого розколу між багатими та бідними країнами. Таке зростання глобальної нерівності може спровокувати дедальшу поляризацію у світі.

У дослідження потрапили 193 держави – від Швейцарії на першому рядку рейтингу до Сомалі – наприкінці. За повідомленням ООН, Covid-19, зростаюча кількість глобальних війн, зокрема в Україні та Секторі Гази, загрози демократії стали найбільшими проблемами людства. Висновком же звіту Організації є наступна теза – світ дійшов «невдалого перехрестя, якого цілком можна було уникнути». 

Серед 35 найменш розвинених країн – переважно з країн на південь від Сахари та Східної Африки, а також Пакистану та Афганістану – лише 17 відновилися до рівня, який був до пандемії. Тим часом усі 38 членів Організації економічного співробітництва та розвитку – групи багатих промислово розвинених країн – перевершили свій рівень до пандемії.

Згідно зі звітом, із зростанням нерівності пов’язане зростання рівня загроз, стресу та занепокоєння. У звіті також виявлено, що глобальний розвиток більше не на шляху до досягнення «дуже високого» рівня прогресу до 2030 року, терміну досягнення так званих цілей сталого розвитку, встановлених ООН у 2015 році. 

ООН називає «парадокс демократії» однією з перешкод для міжнародних дій щодо вирішення таких проблем, як зміна клімату та бідність: хоча 90% опитаних у всьому світі підтримують демократію, більше половини підтримують лідерів, які можуть підірвати її на практиці. 

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Теги: Сомалі населення Швейцарія права людини ООН

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