Травень-червень будуть вирішальними для України: ексрозвідник розповів про новий наступ РФ

Травень-червень будуть вирішальними для України і в плані постачання озброєння, і в плані переходу до нової тактики ведення війни

Кремль шукає ресурси для війни, в тому числі людські

Окупанти перейшли від спроб широкомасштабного наступу в шести операційних районах до наступу на трьох напрямках. Саме там росіяни зосередили ударні сили та нові резерви. Про це в ефірі Freeдом заявив генерал армії у відставці, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж, коментуючи заяву головкома ЗСУ Олександра Сирського про активізацію противника на Лиманському, Бахмутському та Покровському напрямках.

«Ми неодноразово говорили, що противник готує нові резерви – приблизно кілька армій – якраз до весни-літа цього року. І навіть не завершуючи цей процес, кидає вже у бій», – зазначив Маломуж.

За словами експерта, росіяни бачать для себе вікно можливостей, поки не запрацювала чеська та інші ініціативи щодо постачання Україні боєприпасів, а в США не проголосували за пакет допомоги для України.

«Саме цей період для них є основним для проведення наступальних операцій. Тому поспішають, кидають війська, навіть не зовсім навчені, але дуже багато», – каже генерал.

Маломуж розповів, як Кремль шукає ресурси для війни, в тому числі людські.

«Була біля Калінінграда низка системних установок ППО – перекинули на територію України, на територію ведення активних бойових дій. Так само зараз зняли з Московського військового округу, попри те, що дуже актуально захищати цей регіон, вони мають кілька поясів захисту, але змушені знімати. Знімати з Уралу, з Далекого Сходу… Далекосхідний флот відправляє своїх морських піхотинців, і вони скоро прибудуть на територію нашої держави. Тобто збирають по всіх усюдах будь-які сили.

Чому? Тому що мобілізація – ще два-три місяці, це справді до літа. А зараз вони вважають, що найслабша позиція в ці періоди: березень, квітень, травень. Тому, розвиваючи ці наступальні операції, готують великі резерви, щоб далі просуватися вже більш ефективно», – вважає колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

На його думку, травень-червень будуть вирішальними для України і в плані постачання озброєння, техніки, боєприпасів, і в плані переходу до нової тактики ведення війни.

«Тому ворог сьогодні поспішає, допоки ми ще не повнокровно підготувалися до таких системних стратегічних операцій», – підсумував Маломуж.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують активно штурмувати позиції наших захисників на сході України, при цьому на Куп'янському та Лиманському напрямках нині взяли оперативну паузу.

Також на південному напрямку окупанти перенесли свою активність східніше, у район Старомайорського Донецької області. При цьому бронетехніку росіяни там поки що не застосовують.

Як повідомлялося, вище військове керівництво РФ доручило своїм загарбникам захопити Часів Яр Донецької області до 9 травня.

До слова, вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про суттєве загострення обстановки на східному фронті в Україні. Це повʼязано насамперед зі значною активізацією наступу противника після так званих «президентських виборів у РФ».

Триває 781-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Найактивніше окупанти атакують на Бахмутському напрямку. Там наші воїни відбили 36 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.