Нічна атака на Хмельниччину: кількість постраждалих суттєво зросла

Рахунок пошкоджених інфраструктурних об'єктів іде на сотні

Кількість постраждалих на Хмельниччині через нічну атаку РФ зросла до 30 осіб. Про повідомив міський голова Олександр Симчишин в ефірі телемарафону.

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Він додав, що поранення легкі і життю людей нічого не загрожує. Двох потерпілих госпіталізовано.

Тим часом, загальна кількість пошкоджень, спричинених російською атакою, у Хмельницькому та області є найбільшою від початку російсько-української війни – з 2014 року.

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«Приліт був в одній із сусідніх з обласним центром громад – Хмельницького району, але Хмельницька громада серйозно відчула його наслідки. В нас величезна кількість пошкоджень, якщо брати загальну ситуацію, то це найбільші пошкодження і від початку війни з 2014 року, і від 24 лютого 2022 року. Мова йде про пошкодження і в самому місті, і в селах нашої громади», – сказав міський голова.

Він додав, що рахунок пошкоджених інфраструктурних об'єктів іде на сотні. Тільки навчальних закладів – профтехосвіти, дитсадків, шкіл – близько 30. Також є багато пошкоджених закладів культури, адміністративних, бізнесових, комерційних будівель, сотні житлових будинків.

Однак при цьому після ворожого обстрілу в обласному центрі працює вся критична інфраструктура, є водопостачання, електрика, курсує транспорт.

Нагадаємо, станом на 11 годину було відомо про 11 поранених через атаку дронами на Хмельницьку область.

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Як відомо, у ніч на 13 травня прогриміла серія вибухів на Хмельниччині.