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Новий тариф на електроенергію. Директор Yasno повідомив про платіжки у червні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Новий тариф на електроенергію. Директор Yasno повідомив про платіжки у червні
Вартість електроенергії в Україні залишиться найнижчою в Європі навіть після її підвищення
фото з відкритих джерел

Підвищення тарифів на електроенергію для населення не вплине на прибуток постачальника

31 травня Кабмін опублікував постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення з 1 червня буде складати 2,64 грн за кВт-год. Директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко розповів, чого варто очікувати українцям.

У червні українці отримають платіжки за травень ще зі старим тарифом, а вже в липні прийдуть платіжки за червень по новому тарифу.

«З червня не буде різниці в тарифі залежно від обсягів споживання, для всіх 2,64 грн за кВт-год. Нічний коефіцієнт лишається, тобто при наявності двозонного лічильника об’єм спожитий з 23:00 до 7:00 буде рахуватися по тарифу 1,32 грн за кВт-год», – пояснив Коваленко.

Директор Yasno визнав, що більшості користувачів не подобається підняття тарифів, і зазначив, що підвищення тарифів на електроенергію для населення не вплине на прибуток постачальника.

«Постачання електроенергії побутовим споживачам здійснюють виключно постачальники універсальних послуг, націнка (тариф на постачання) яких встановлюється регулятором на рік і не залежить від ціни для населення. Незалежно від того, буде встановлено тариф 1,68 грн/кВтг, чи 2,64 грн/кВтг, постачальник отримає свій регульований тариф. Наприклад для постачальника в м. Києві він становить 0,11 грн/кВтг», – каже Коваленко.

Отримані ж гроші підуть на відновлення енергосистеми. У першу чергу зростуть фінансові можливості державних підприємств «Енергоатом» та «Укргідроенерго», каже Коваленко, які накопичили суттєві борги через необхідність компенсувати різницю між тарифом для населення та ринковою ціною.

«Наразі ринкова ціна для Києва на червень складає 4,80 грн/кВтг з ПДВ. У неї включені: 3,46 грн/кВтг ціна е/е + 0,52 грн/кВтг тариф на передачу національній енергетичній компанії «Укренерго» + 0,71 тариф на розподіл ОСР по другому класу напруги + 0,11 грн/кВтг тариф постачальника. Побутовий споживач сплачує 2,64 грн/кВтг. Як компенсується різниця 2,16 грн/кВтг? Цю різницю компенсує «Енергоатом» і «Укргідроенерго». Відповідно, якщо побутові споживачі сплачують менше (наприклад 1,68), то виробники повинні компенсувати більшу різницю», – пише директор Yasno.

Окрім цього, Коваленко зазначив, що при цьому вартість електроенергії в Україні залишиться найнижчою в Європі навіть після її підвищення. До прикладу, після збільшення до 7,2 євроцентів електрика коштуватиме дешевше, ніж в сусідній Угорщині (9,2 євроцентів).

Нагадаємо, що Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення до 2,64 грн з 1 червня. 

Читайте також: Підвищення тарифів на електроенергію: наскільки зростуть суми в платіжках
Теги: гроші українці тарифи електроенергія

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