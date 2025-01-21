На гірськолижному курорті в Туреччині спалахнула пожежа: десятки загиблих

Пожежа в готелі на гірськолижному курорті у Туреччині забрала життя багатьох людей

У Туреччині в одному з готелів на території гірськолижного курорту Карталкая, розташованого в районі Болу, сталася пожежа. Загинуло як мінімум 10 людей, є багато постраждалих.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. pic.twitter.com/2MXXlmRD8D — QHA - Kırım Haber Ajansı (@qha_kirimhaber) — QHA - Kırım Haber Ajansı (@qha_kirimhaber) January 21, 2025

Як пише NTV, внаслідок пожежі загинули 10 людей, двоє з них – внаслідок падіння з висоти, 32 людина отримала травми.

Губернатор провінції Болу Абдулаліз Айдин повідомив в ефірі телеканалу, що загиблі та постраждалі є турецькими громадянами.

За попередніми даними, пожежа виникла близько 03:00 за місцевим часом (02:00 за Києвом, – «Главком») на даху семиповерхового готелю та швидко охопила всю будівлю. Скільки гостей переюувало в готелі, не уточнюється, проте загалом готель розрахований на 234 гостя. Губернатор провінції Болу Абдулаліз Айдин повідомив в ефірі телеканалу TRT Haber, що загиблі та постраждалі є місцевими громадянами.

На місці продовжують працювати рятувальники та вогнеборці

Як пише видання, евакуйованих із будівлі тимчасово розмістили в інших готелях регіону, було зазначено, що пожежу на нижніх поверхах було ліквідовано в наступні години завдяки втручанню пожежних бригад.

Пожежа продовжує тліти на даху будівлі

Нагадаємо, у Рівненській області в селі Висоцьк, що на кордоні з Білоруссю, згоріла дерев’яна церква, якій майже 150 років. Інформація про пожежу надійшло о 5:04. Прибувши на місце, вогнеборці побачили дерев’яний храм, повністю охоплений вогнем.