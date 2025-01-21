Рішення однієї країни підірвало світові ціни на цукор

Ціни на цукор впали до мінімуму за три роки через Індію

Ціни на цукор 20 січня досягли найнижчого рівня за понад три роки на тлі новин про те, що Індія, другий за величиною виробник у світі, дозволить експорт 1 мільйона метричних тонн цукру в поточному сезоні, який триватиме до кінця вересня. Про це пише Reuters.

Нью-Делі має намір дозволити експорт у спробі підтримати цукрові заводи та підняти внутрішні ціни на цукор, які перебували під тиском в останні місяці.

Хоча протягом кількох тижнів ходили чутки про ймовірний дозвіл на експорт, рішення стало несподіванкою для деяких трейдерів, оскільки цього сезону очікується, що виробництво буде нижчим за споживання вперше за вісім років.

«Ці новини, швидше за все, чинитимуть тиск на світові ціни» – сказав Уоррен Паттерсон, голова стратегії товарних ринків в ING. Ф'ючерси на білий цукор на біржі ICE досягли $470 за тонну, що є найнижчим рівнем з вересня 2021 року.

Пізніше вони торгувалися за ціною $473,60 за тонну, знижуючись з початку року більш ніж на 5%.

У попередньому сезоні Нью-Делі не дозволяв експорт. Цього року ціни на цукор також перебувають під тиском через побоювання, що Таїланд може продати більше цукру через зупинку експорту сиропу до Китаю. Китайська влада попросила Таїланд перевірити десятки заводів перед початком переговорів про зняття заборони, накладеної минулого місяця на експорт цукрового сиропу та лікерів до країн Південно-Східної Азії.

До слова, глобальна інфляція залишатиметься головним ризиком для економіки світу у 2025 році. Найбільш небезпечні тенденції назвав колишній голова Центрального банку Швейцарії Філіп Хільдебранд.