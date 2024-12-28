Китай, Киргизстан та Узбекистан почали будувати залізницю в обхід Росії

Новий маршрут дозволить доставляти вантажі з Китаю до Киргизстану та Центральної Азії, а звідти – до Туреччини і далі до Євросоюзу

Стартувало будівництво залізниці між Китаєм, Киргизстаном та Узбекистаном, яка буде прокладена в обхід Росії. Про це розповів президент Садир Жапаров 27 грудня під час церемонії старту будівництва залізниці, повідомляє Tazabek.

За словами глави держави, нова залізниця буде не лише стратегічним об'єктом, а й сполучною ланкою.

«Новий залізничний коридор Китай-Киргизстан-Узбекистан стане гілкою південного мосту Євразійського континенту і відкриє доступ до ринків Західної Азії та Близького Сходу», – заявив Жапаров.

За його словами, новий маршрут дозволить доставляти вантажі з Китаю до Киргизстану та Центральної Азії, а звідти – до Туреччини і далі до Євросоюзу.

«Проект служитиме зміцненню регіональних зв'язків та диверсифікації транспортних маршрутів, що дозволить збільшити конкурентоспроможність регіону як транспортного транзитного хабу», – додав Жапаров.

Зазначається, що залізниця проходитиме від Кашгара в Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі Китаю через Торугарт, Макмал та Джалал-Абад у Киргизстані до Андіжану в Узбекистані. Далі вона буде з'єднана з іншими країнами Центральної Азії, звідки вантажі прямуватимуть у Каспійське море, Туреччину та до Європи.

Зауважимо, вартість реалізації проєкту складає $4,7 млрд. Інвестиційну угоду між урядом Киргизстану та залізничною компанією «Китай-Киргизстан-Узбекистан» було підписано в Бішкеку 20 грудня.

Завдяки прокладанню залізничного маршруту «Кашгар – Торугарт – Макмал – Джалал-Абад – Андіжан» термін доставки товару кінцевому споживачеві в Європі скоротиться на сім днів. Очікується, що річний обсяг вантажних перевезень цією залізницею складе 15 млн тонн.

Нагадаємо, у 2022 році Китай запустив залізничний маршрут, яким поїзди зможуть в обхід Росії доїхати до німецького міста Мангейм. 13 квітня з міста Сіань по ньому було відправлено перший поїзд, навантажений спортивними товарами.

До слова, у Китаї відкрито для руху першу велику ділянку шосе Цзінань-Хефей протяжністю 152,7 км, яка умовно поглинає більше викидів вуглекислого газу, ніж виробляє. Різниця між викидами та поглинанням CO 2 на цьому відрізку досягає 9 тис. тонн на рік. У Китаї мріють, що цей досвід можна буде поширити на всі швидкісні магістралі країни, довжина яких досягла 184 тис. км. і щорічно зростає на 6 тис. км.