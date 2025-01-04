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Ціни на житло у Британії сягнули майже рекордного рівня

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ціни на житло у Британії сягнули майже рекордного рівня
Житло у Британії продовжує зростати у ціні
фото із відкритих джерел

Bloomberg Economics прогнозує зростання цін на житло на 4% у 2025 році

Ціни на житло у Великій Британії наприкінці 2024 року наблизилися до рекордно високого рівня. Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Nationwide Building Society.

Ціни зросли на 0,7% у місячному обчисленні до середнього показника в 269 426 фунтів стерлінгів, що трохи нижче рекордного показника 273 751 фунтів стерлінгів, встановленого влітку 2022 року.

Це було четверте поспіль щомісячне зростання цін, і воно збігається з іншими даними, що свідчать про стійкий попит з боку покупців, включаючи стрибок кількості схвалених іпотечних кредитів до найвищого показника за останні два роки.

При цьому на півночі Англії ціни зростають більш стрімко, ніж на півдні. У Лондоні середні ціни фактично не змінилися між другим і четвертим кварталами минулого року і становили трохи більше 525 тисяч фунтів стерлінгів.

Загалом ціни на житло по всій Британії закінчили рік на 4,7% вище рівня, який спостерігався в грудні 2023 року, свідчать дані Nationwide.

Ринок підтримується зростанням реальних доходів і припиненням невизначеності, пов'язаної з першим бюджетом лейбористів від 30 жовтня. Споживачі були позбавлені більшої частини підвищення податків на 40 мільярдів фунтів стерлінгів, оголошеного Мінфіном.

«Активність на іпотечному ринку та ціни на житло виявилися напрочуд стійкими у 2024 році, враховуючи постійні проблеми з доступністю, з якими стикаються потенційні покупці», – сказав головний економіст Nationwide Роберт Гарднер.

Ці проблеми, ймовірно, збережуться і в 2025 році, а Банк Англії, як очікується, надасть лише обмежену допомогу потенційним покупцям. Bloomberg Economics прогнозує зростання цін на житло на 4% у 2025 році, хоча доступність житла зростатиме повільніше.

Нагадаємо, за даними Центрального статистичного бюро Великої Британії, опублікованими 10 грудня, щоб придбати в країні квартиру за середньою ціною 298 тис. фунтів стерлінгів необхідно мати вільний капітал у 69,677 фунтів стерлінгів (3,710 млн грн), а дозволити собі це можуть лише 10% найзаможніших домогосподарств країни. При цьому в самому Лондоні придбати нерухомість не можуть собі дозволити навіть забезпечені люди. 

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Теги: ринок житло Велика Британія економіка соціум квартира

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