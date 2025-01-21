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Тренди 2025: які сумки будуть у моді цього року?

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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Тренди 2025: які сумки будуть у моді цього року?

Світ моди завжди змінюється, пропонуючи нам нові сміливі рішення, що відображають дух часу. 2025 рік не став винятком для сумок: дизайнери вже представили колекції, які диктують майбутні тенденції

Світ моди завжди змінюється, пропонуючи нам нові сміливі рішення, що відображають дух часу. 2025 рік не став винятком. Цього року ми побачимо поєднання класичних форм з сучасними матеріалами, а також повернення до натуральних текстур та естетики мінімалізму. У центрі уваги – багатофункціональність, екологічність та відмова від зайвих деталей. Що саме стане ключовим трендом у світі сумок? Яку сумку купити? Пропонуємо розібратися разом!

Тренд 1: Сумки із замші

Замша повертається до модних рейтингів, додаючи вишуканості та текстурної глибини будь-якому образу. Такі сумки стають символом елегантності та класики, але з сучасним поглядом. Вони прекрасно поєднуються з повсякденним стилем та вечірніми нарядами, даруючи образу нотку шику. Замшеві сумки будуть представлені у різноманітних формах — від мініатюрних клатчів до просторих шоперів.

Тренди 2025: які сумки будуть у моді цього року? фото 1

Тренд 2: Сумка – такса

Одним з найцікавіших трендів цього року стане сумка у формі собаки-такси. Незвичайні форми додають образу грайливості та індивідуальності. Такий аксесуар ідеально підходить для тих, хто любить експериментувати зі стилем та не боїться виділятися з натовпу. 

Тренд 3: Сумки з шипами

Шипи повертаються у моду, додаючи аксесуарам нотки бунтарства та сміливості. Сумки з шипами стануть ідеальним вибором для тих, хто прагне виразити свою індивідуальність та підкреслити характер. Вони чудово виглядають як у поєднанні з casual-образами, так і з вечірніми аутфітами. Шипи можуть бути розміщені як делікатно, так і агресивно, залежно від стилю конкретної моделі.

Тренди 2025: які сумки будуть у моді цього року? фото 2

Тренд 4: Прямокутні сумки

Прямокутні сумки повертаються у моду, вражаючи своєю практичністю та лаконічністю. Їх чіткі форми та строгі лінії додають образу структурності та професійності. Такі моделі ідеально підходять для роботи, навчання чи щоденних справ. Вони часто мають безліч відділень, що дозволяє організувати всі необхідні речі, а також поєднуються як зі строгими костюмами, так і з більш розслабленими образами.

Тренд 5: Сумки з бахромою

Сумки з бахромою стали справжнім втіленням богемного стилю. Цей тренд чудово підійде для тих, хто хоче додати своєму образу рухливості, легкості та нотку ретро-естетики. Бахрома може бути як тонкою і делікатною, так і сміливою та об'ємною, залежно від уподобань. Такі сумки виглядають ефектно як у повсякденних, так і в вечірніх образах.

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Тренди 2025: які сумки будуть у моді цього року?
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