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Жіночий чек-ап: комплексне обстеження для вашого здоров’я

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Жіночий чек-ап: комплексне обстеження для вашого здоров’я

Жіноче обстеження необхідне для виявлення патологій репродуктивної системи на початкових стадіях до появи перших симптомів

Check-up жіночого здоров’я – комплексне обстеження, спрямоване на контроль стану репродуктивної системи та раннє виявлення гінекологічних захворювань. Жіночий скринінг дозволяє перевірити всі репродуктивні органи одразу, заощадивши особистий час і фінансові ресурси.

Навіщо потрібен чек-ап жіночого здоров’я

До програми check-up для жінок зазвичай входить консультація гінеколога, яка включає візуальний огляд внутрішніх органів на гінекологічному кріслі та кольпоскопію (дослідження стінок піхви та шийки матки під багаторазовим збільшенням). Комплекс «жіноче здоров’я» може також включати:

  • УЗД органів малого таза (трансабдомінальне або трансвагінальне);
  • УЗД молочних залоз;
  • УЗД органів черевної порожнини;
  • мамографію;
  • електрокардіографію;
  • лабораторні аналізи (на онкологічні маркери, гормони, склад мікрофлори та інфекції, що передаються статевим шляхом).

Жіноче обстеження необхідне для виявлення патологій репродуктивної системи на початкових стадіях до появи перших симптомів. Рання діагностика гінекологічних захворювань у рамках чек-апу організму для жінок дозволяє розпочати своєчасне лікування, не допустивши значного погіршення стану здоров’я пацієнтки.

Коли та кому необхідно пройти жіночий чек-ап

Для раннього виявлення можливих порушень у роботі статевої та ендокринної систем щорічний чек-ап показаний усім жінкам репродуктивного віку (починаючи з 18 років) навіть за відсутності скарг. Звернутися до гінеколога і перевірити жіноче здоров’я рекомендується при плануванні вагітності для запобігання проблемам із зачаттям і виношуванням дитини. Показання до позапланового чек-апу жіночого організму можуть включати:

  • порушення менструального циклу;
  • біль унизу живота;
  • надмірні або мізерні місячні;
  • міжменструальні кровотечі;
  • біль під час статевого акту;
  • свербіж і печіння піхви та вульви;
  • жовті, коричневі, зелені вагінальні виділення з неприємним запахом;
  • набряк молочних залоз;
  • виділення із сосків, не пов’язані з вагітністю та лактацією;
  • проблеми із зачаттям.

Регулярно робити чек-ап важливо жінкам старше 50 років. За допомогою комплексної діагностики жіночого здоров’я можна виявити вікові гормональні порушення та новоутворення в тканинах репродуктивних органів, коли вони добре піддаються лікуванню. Жінкам, у сімейному анамнезі яких є випадки раку яєчників, матки, грудей, проходити щорічне комплексне гінекологічне обстеження рекомендується з 40 років.

Переваги жіночого чек-апу для здоров’я жінки

Головна перевага повного чек-апу для жінок полягає у можливості скласти загальну клінічну картину, виявивши взаємозв’язки між станом різних органів репродуктивної системи. Інші переваги чек-апу для жінок:

  • раннє виявлення захворювань, що підвищує шанси на одужання;
  • запобігання ускладненням гінекологічних захворювань;
  • профілактика розвитку патологій репродуктивної системи у пацієнток, які мають до них схильність.

Періодичний контроль стану здоров’я за допомогою щорічного чек-апу для жінок допомагає уникнути безпліддя. Регулярне обстеження дозволяє своєчасно виявити гормональні та функціональні порушення, які можуть вплинути на здатність до зачаття, і вжити необхідних заходів для їх усунення.

Чому варто обрати мережу медичних центрів «ОН Клінік» для комплексного обстеження жіночого здоров’я

У мережі медичних центрів «ОН Клінік» скринінг жіночого здоров’я проводять гінекологи з високим рівнем професіоналізму та багаторічним досвідом, що забезпечують уважне ставлення до пацієнток. Медичні центри мережі оснащені сучасним обладнанням, яке дозволяє проводити точну діагностику гінекологічних захворювань. Інші причини пройти чек-ап у мережі медичних центрів «ОН Клінік»:

  • цілодобовий запис телефоном, у чат-ботах Viber і Telegram або на сайті;
  • відсутність черг;
  • проходження повного обстеження з гінекології за один день;
  • здача аналізів у власній лабораторії «ОН Клінік» без відвідування інших закладів;
  • розробка персоналізованих планів лікування.

Перевірка жіночого здоров’я проводиться під контролем лікаря, який визначає послідовність процедур, відповідає на запитання пацієнтки та дає рекомендації за результатами лабораторних та інструментальних досліджень. За необхідності після жіночого чек-апу лікар може направити пацієнтку на консультації інших профільних спеціалістів (хірурга, онколога).

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Теги: медицина здоров'я

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