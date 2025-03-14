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«Пухлина була розміром з долоню». У Львові медики врятували немовля

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Пухлина була розміром з долоню». У Львові медики врятували немовля
Ще раніше батьки помітили, що коли вкладали свою новонароджену первістку на живіт, то вона починала дивно кректати
фото: facebook.com/1tmolviv

Дитині залишалося жити лічені години, але тепер вона здорова

У Львові лікарі прооперували дівчинку, які було лише три місяці, і яку ледве не задушила пухлина легені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Перше медичне об'єднання Львова.

Немовля екстрено доправили до Львова з Рівного у вкрай важкому стані. Хірурги невідкладно прооперували дівчинку Варвару і видалили з її тіла пухлину, що була розміром з долоню та перетискала серце й легені.

Ще раніше батьки помітили, що коли вкладали свою новонароджену первістку на живіт, то вона починала дивно кректати. Однак тоді лікарі подумали, що це через слабкі грудні м'язи та призначили немовляті лікувальну фізкультуру. 

«Стало тільки гірше, бо Варвара почала дихати лише животиком, а не грудною кліткою. І ми помітили, що коли вона нервувалася, то в неї синів носогубний трикутник. Як виявилося, те кректання – то була задишка. І тими стогонами вона весь час просила про допомогу, але ми це не відразу зрозуміли», – каже мама дівчинки.

«Пухлина була розміром з долоню». У Львові медики врятували немовля фото 1
фото: facebook.com/1tmolviv

Медики виявили в немовляти вроджену прогресувальну пухлину нижньої долі лівої легені. На той момент Варвара вже мала III – найвищий – ступінь дихальної недостатності. 

«Пухлина давила на дихальні органи та змістила серце в правий бік. Те билося як шалене, наче дитина бігла марафон: 200 ударів за хвилину за норми у 120-140 для дітей її віку. Дитина згасала на очах», – розповіли лікарі. 

Лікар: Наша команда ледве витягнула цю пухлину через розріз, бо вона була розміром з цілу долоню. Для такого крихітного тіла це дуже багато
Лікар: Наша команда ледве витягнула цю пухлину через розріз, бо вона була розміром з цілу долоню. Для такого крихітного тіла це дуже багато
фото: facebook.com/1tmolviv

Як зауважив медичний директор Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова, якби рівненські лікарі її відразу не відправили до них, то до ранку дівчинка б не дожила. 

«Варвара прибула до нас увечері в дуже важкому стані – майже не дихала. І через це анестезіологам було дуже складно провести наркоз. Наша хірургічна команда ледве витягнула цю пухлину через розріз, бо вона була розміром з цілу долоню. Для такого крихітного тіла це дуже багато», – наголосив Калінчук.

Варварі повністю видалили пухлину разом з ураженою частинкою лівої легені, її серце повернулося на своє місце. Тепер вона здорова, а єдиним наслідком недуги стане те, що в майбутньому вона навряд чи зможе стати професійною спортсменкою. 

Нагадаємо, у Черкаському обласному перинатальному центрі вдалось виходити немовля, яка передчасно народилась та стала третьою дитиною подружжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на обласний перинатальний центр.

Як зазначають лікарі, 94 дні новонароджена Катруся перебувала на виходжуванні у відділенні інтенсивної терапії новонароджених: антибактеріальна, сурфактантзамісна терапія, штучна вентиляція легень, штучне вигодовування, цілодобовий моніторинг та нагляд, повний обсяг необхідної медичної допомоги.

Також у Лікарні святого Луки Першого медоб’єднання Львова виконали «унікальне втручання» з видалення пухлини головного мозку, під час якого пацієнт був при тямі. 

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Теги: батьки дитина лікарня лікар здоров'я немовля

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