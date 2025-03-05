Кожен другий із зайвою вагою: учені спрогнозували дату епідемії ожиріння

Ожиріння швидко поширюється світом, і до середини століття може стати справжньою епідемією

Міжнародна група вчених Глобального дослідження тягаря хвороб дійшла висновку, що вже до 2050 року більше половини дорослого населення світу (3,8 млрд осіб) та третина дітей та підлітків (746 млн осіб) матимуть надмірну вагу або ожиріння. Це створить безпрецедентну загрозу здоров'ю населення, збільшивши ризик передчасних захворювань та летальних випадків на глобальному рівні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на доповідь опубліковану в науковому журналі The Lancet.

Як продемонстрував аналіз даних, за останні три десятиліття кількість дорослих з надмірною вагою та ожирінням зросла з 731 млн 1990 року до 2.11 млрд 2021 року. Серед дітей і підлітків цей показник збільшився з 198 млн. до 493 млн. за той же період.

Прогнозується, що до 2050 року кількість молодих людей з ожирінням досягне 360 млн, що на 121% більше, ніж у 2021 році.

У 2021 році майже половина дорослого населення світу (1 млрд чоловіків та 1,11 млрд жінок) мали надмірну вагу або ожиріння. До 2050 цей показник зросте до 60% для чоловіків і жінок.

Кількість молодих людей з ожирінням потроїлося з 1990 року, досягнувши 174 млн. у 2021 році. Очікується, що до 2050 року цей показник продовжить зростати, особливо у країнах Африки на південь від Сахари, Азії та Латинської Америки.

Найбільш високі рівні ожиріння зафіксовані в Океанії, Північній Африці та Близькому Сході. Наприклад, в Науру і Тонга понад 70% дорослих жінок страждають на ожиріння. У США на ожиріння страждають близько 42% чоловіків і 46% жінок.

Автори дослідження пов'язують зростання ожиріння із глобальними провалами у політиці охорони здоров'я та відсутністю ефективних заходів профілактики. Ожиріння збільшує ризик розвитку діабету другого типу, серцево-судинних захворювань, гіпертонії та деяких видів раку. Особливу тривогу викликає той факт, що ожиріння тепер розвивається у більш ранньому віці, що посилює довгострокові наслідки для здоров'я.

Дослідники закликають до негайних дій для запобігання глобальній епідемії ожиріння.

Нагадаємо, нове дослідження відзначає уповільнення темпів зростання тривалості життя у Європі. Найгірше у цьому плані справи у Великої Британії. На думку вчених, у всьому винне нездорове та надмірне харчування.