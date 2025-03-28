Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міністр Ляшко відправив Крупу «на оздоровлення» до Туреччини перед затриманням. Нові подробиці гучної справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Міністр Ляшко відправив Крупу «на оздоровлення» до Туреччини перед затриманням. Нові подробиці гучної справи
Підозрювана Тетяна Крупа (на фото друга справа) перебуває у СІЗО з 7 жовтня 2024 року
фото: Ґрати

За даними слідства, підозрювана виїжджала за кордон на відпочинок, а не на лікування

Колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні, за кілька місяців перед затриманням побувала у Туреччині. Нові матеріали досудового розслідування оприлюднив «Главком».

Про те, що підозрювана медикиня відпочивала у Туреччині, слідство з’ясувало, перечитуючи її телефон. Зокрема, у пристрої Крупи знайдено її заяву на ім’я міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з проханням надати дозвіл на лікування в медичному закладі Acibadem Altunizade (Стамбул). В іноземній медустанові тодішня голова МСЕК Хмельниччини мала намір перебувати з 25 липня до 25 серпня 2024 року. Міністр Ляшко дозволив Крупі поїхати з України, про що свідчить відповідний дозвіл у телефоні підозрюваної.

За кілька місяців до затримання ДБР Тетяна Крупа відпочивала у Туреччині з дозволу міністра Віктора Ляшка
За кілька місяців до затримання ДБР Тетяна Крупа відпочивала у Туреччині з дозволу міністра Віктора Ляшка
витяг із судового реєстру

Також правоохоронці зафіксували листування Тетяни Крупи з особою, яка мала допомогти з оформленням запрошення на діагностику та лікування у турецькому закладі охорони здоров’я. Серед іншого було повідомлення такого змісту від Крупи, яка наполягала на зустрічі із вищезгаданою людиною: «Дати гроші і обговорити, як можна мені залишити якийсь слід у клініці, бо якщо буде запит з України, то треба щоб відповіли, що я лікувалась. Було б добре, якби клініка взагалі не відповідала».

Разом зі тим, слідство виявило переписку ексголови МСЕК Хмельниччини з абонентом, у якого вона цікавилася відпочинковими турами у Туреччині, а саме, до міста Фетхіє. Йшлося про бронювання апартаментів у готелях; медикиня надсилала світлини своїх документів, а також чоловіка. Крупу цікавили такі дати: з 1 серпня до 15 серпня 2024 року (ціна туру складала 833,6 тис. грн), з 11 серпня до 25 серпня (1,13 млн грн).

Як з’ясувало слідство, Тетяна Крупа таки їздила до міста Фетхіє (це за 700 км від Стамбула, де розташований медзаклад Acibadem Altunizade) у ті дні, коли має перебувати на лікуванні.

«Наведені обставини у сукупності переконують слідчу суддю в тому, що Тетяна Крупа одержала дозвіл на лікування за кордоном не з метою, для якої його надано, а для відпочинку. Зазначене свідчить про те, що Крупа схильна спотворювати дійсні обставини, приховувати свій спосіб життя, а також відомості про свої дійсні доходи та видатки, джерела існування та майно», – сказано в ухвалі антикорупційного суду.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

4 жовтня 2024 року ДБР затримало Тетяну Крупу, наступного дня їй було оголошено підозру у незаконному збагаченні. А 7 жовтня 2024 року голову МСЕК Хмельниччини взято під варту. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

20 березня 2025 року суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.

Читайте також:

Теги: Туреччина гроші корупція в Україні Віктор Ляшко МСЕК війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп і Зеленський. Наслідки
Трамп і Зеленський. Наслідки
1 березня, 07:59
Акції відбувалися у Херсоні та в інших містах півдня багато разів до кінця квітня
«Шумові гранати, постріли, зламані ноги, затримання»: як південь противився окупації на початку вторгнення РФ
7 березня, 17:35
Окупанти завдали чергового удару безпілотниками по Київській області
Нічна атака дронів на Київщині: вибиті вікна у багатоповерхівці, пошкоджені склади і школа
5 березня, 09:20
Кабмін та ЦВК повинні подати до Ради пропозиції про внесення змін до держбюджету, щоб запустився виборчий процес
Проведення повоєнних виборів в Україні. ЦВК оприлюднила шокуючі цифри
7 березня, 10:33
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 21423 бойових броньованих машини
Втрати ворога станом на 11 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 березня, 07:20
Крадій виніс два ноутбуки загальною вартістю 30,8 тис. грн
Гранатометник, який у Києві обчистив магазин «Алло», сідає в тюрму
16 березня, 09:49
У Максима Цегельника залишилася дружина та троє синів
На початку війни двічі був у російському полоні. Згадаймо Максима Цегельника
20 березня, 09:00
Захарова знову пригрозила Україні
Росія пригрозила новими ударами по енергетиці України
22 березня, 14:34
31-річного окупанта Работницького було ліквідовано 23 березня
Ліквідація ЗСУ окупанта, який був призером Паралімпіади: стали відомі деталі
26 березня, 15:57

Суспільство

Міністр Ляшко відправив Крупу «на оздоровлення» до Туреччини перед затриманням. Нові подробиці гучної справи
Міністр Ляшко відправив Крупу «на оздоровлення» до Туреччини перед затриманням. Нові подробиці гучної справи
Легалізація викрадених земель. Петиція про ветування закону набрала необхідну кількість голосів
Легалізація викрадених земель. Петиція про ветування закону набрала необхідну кількість голосів
Був талановитим художником, змальовував картини Тараса Шевченка. Згадаймо Юрія Усатого
Був талановитим художником, змальовував картини Тараса Шевченка. Згадаймо Юрія Усатого
В Україні хмарно: погода на 28 березня
В Україні хмарно: погода на 28 березня
Церковний календар на квітень 2025: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
Церковний календар на квітень 2025: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
Анджеліна Джолі поспілкувалася із дівчинкою з Ізюма, яка постраждала від удару РФ
Анджеліна Джолі поспілкувалася із дівчинкою з Ізюма, яка постраждала від удару РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
21K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
6795
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
6148
День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка
4191
У РФ арештовано Вадима Мошковича: що скоїв мільярдер

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua