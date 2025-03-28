Міністр Ляшко відправив Крупу «на оздоровлення» до Туреччини перед затриманням. Нові подробиці гучної справи

Підозрювана Тетяна Крупа (на фото друга справа) перебуває у СІЗО з 7 жовтня 2024 року

За даними слідства, підозрювана виїжджала за кордон на відпочинок, а не на лікування

Колишня головна лікарка Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, підозрювана у незаконному збагаченні, за кілька місяців перед затриманням побувала у Туреччині. Нові матеріали досудового розслідування оприлюднив «Главком».

Про те, що підозрювана медикиня відпочивала у Туреччині, слідство з’ясувало, перечитуючи її телефон. Зокрема, у пристрої Крупи знайдено її заяву на ім’я міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з проханням надати дозвіл на лікування в медичному закладі Acibadem Altunizade (Стамбул). В іноземній медустанові тодішня голова МСЕК Хмельниччини мала намір перебувати з 25 липня до 25 серпня 2024 року. Міністр Ляшко дозволив Крупі поїхати з України, про що свідчить відповідний дозвіл у телефоні підозрюваної.

За кілька місяців до затримання ДБР Тетяна Крупа відпочивала у Туреччині з дозволу міністра Віктора Ляшка витяг із судового реєстру

Також правоохоронці зафіксували листування Тетяни Крупи з особою, яка мала допомогти з оформленням запрошення на діагностику та лікування у турецькому закладі охорони здоров’я. Серед іншого було повідомлення такого змісту від Крупи, яка наполягала на зустрічі із вищезгаданою людиною: «Дати гроші і обговорити, як можна мені залишити якийсь слід у клініці, бо якщо буде запит з України, то треба щоб відповіли, що я лікувалась. Було б добре, якби клініка взагалі не відповідала».

Разом зі тим, слідство виявило переписку ексголови МСЕК Хмельниччини з абонентом, у якого вона цікавилася відпочинковими турами у Туреччині, а саме, до міста Фетхіє. Йшлося про бронювання апартаментів у готелях; медикиня надсилала світлини своїх документів, а також чоловіка. Крупу цікавили такі дати: з 1 серпня до 15 серпня 2024 року (ціна туру складала 833,6 тис. грн), з 11 серпня до 25 серпня (1,13 млн грн).

Як з’ясувало слідство, Тетяна Крупа таки їздила до міста Фетхіє (це за 700 км від Стамбула, де розташований медзаклад Acibadem Altunizade) у ті дні, коли має перебувати на лікуванні.

«Наведені обставини у сукупності переконують слідчу суддю в тому, що Тетяна Крупа одержала дозвіл на лікування за кордоном не з метою, для якої його надано, а для відпочинку. Зазначене свідчить про те, що Крупа схильна спотворювати дійсні обставини, приховувати свій спосіб життя, а також відомості про свої дійсні доходи та видатки, джерела існування та майно», – сказано в ухвалі антикорупційного суду.

Як повідомляв «Главком», 3 жовтня 2024 року правоохоронці вилучили у квартирі сім’ї Тетяни Крупи велику суму готівки: у вітальній кімнаті – $106,1 тис., 6,7 тис. євро і 67,5 тис. грн; у гардеробній, де розміщувався сейф, – $315,9 тис. і 25,4 тис. євро; у спальні чоловіка підозрюваної Володимира Крупи – $253,1 тис., 70 тис. євро і 143 тис. грн; у ще одній спальні – $2,5 млн, 37,8 тис. євро і 702 тис. грн. Цю готівку, якої походження досі невідоме, арештував суд.

Також накладено арешт на $93 тис. і 2 тис. євро. Гроші було знайдено у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи. Водночас, згідно з декларацією за 2023 рік, Тетяна Крупа та її чоловік Володимир відобразили 24 млн грн офіційних доходів. Всього арештовано понад 150 об’єктів нерухомого майна, яким, за даними слідства, володіє підозрювана та члени її родини.

4 жовтня 2024 року ДБР затримало Тетяну Крупу, наступного дня їй було оголошено підозру у незаконному збагаченні. А 7 жовтня 2024 року голову МСЕК Хмельниччини взято під варту. Однак вона може вийти на волю, внісши 260 млн грн застави.

20 березня 2025 року суд вкотре зменшив розмір застави для Крупи – до 230 млн грн.

У середині жовтня 2024 року продовженням «МСЕК-скандалу» стала історія з оформленням інвалідності прокурорів. Приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з уже колишнім обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність.

Після МСЕК-скандалу влада ліквідувала медико-соціальні експертні комісії. Із 1 січня цього року в Україні більше не працюють МСЕК. Їх замінили експертні команди.