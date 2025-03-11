У TikTok шириться новий тренд: жінки їдять тюльпани. Чому це небезпечно для здоров'я

До тренду у TikTok долучилася відома українська блогерка Кенді Суперстар та покуштувала тюльпан

Користувачі TikTok стверджують, що смак тюльпанів різниться: одні мають солодкуватий присмак, а інші нагадують траву або листя салату

У TikTok набирає популярності новий тренд – користувачі дегустують тюльпани та діляться своїми враженнями про їхній смак. Відео з подібними експериментами збирають мільйони переглядів, а кількість охочих долучитися до флешмобу зростає. Однак такі дегустації можуть бути шкідливими для здоров’я. Про це в коментарі «Главкому» зауважив гастроентеролог-дієтолог Станіслав Кравчук.

Користувачі TikTok стверджують, що смак тюльпанів різниться: одні мають солодкуватий присмак, а інші нагадують траву або листя салату. Деякі жінки навіть експериментують із приготуванням тюльпанів – обсмажують їхнє листя у клярі. За їхніми відгуками, така страва має смак, схожий на цвітну капусту.

До тренду у TikTok долучилася навіть відома українська блогерка Кенді Суперстар.

Чи шкідливі тюльпани для здоров'я?

Гастроентеролог-дієтолог Станіслав Кравчук в коментарі «Главкому» наголосив, що не радить вживати тюльпани.

«Я раджу за будь-яких обставин не вживати тюльпани. Якщо людина вживала якусь частину тюльпанів і в неї є ознаки харчового отруєння, нудота, блювота, підвищення температури, біль в животі, необхідно звернутися за медичною допомогою, аби уникнути подальших ускладнень», – зауважив фахівець.

Як стверджує лікар, тюльпани містять токсичні речовини: «Як і багато інших лілійних рослин, тюльпани накопичують у своїх тканинах, особливо у цибулинах, низку різноманітних токсичних сполук. Зокрема, вони накопичують таку речовину, яка називається туліпалін, який може викликати низку проявів токсичного ураження організму».

Експерт підкреслив, що деякі люди, які часто працюють із тюльпанами, помічають контактні реакції, відомі як «тюльпанові пальці». Вони виникають через постійний контакт із частинами рослини, які виділяють туліпалін.

«Тюльпанові пальці» – висип, який може виникати у людей, які працюють з тюльпанами. Його ще називають «тюльпановий свербіж» і «тюльпановий ніготь». Цей висип може вражати як кінчики пальців, так і область навколо них. Нігті на руках можуть стати крихкими і деформуватися. У рідкісних випадках в уражених осіб може розвинутися нежить, важке дихання. Шкірна реакція загоїться протягом декількох днів, але майбутній контакт з тюльпанами може призвести до повернення ефекту.

«Люди, які тривало працюють із тюльпанами, чи це флористи, чи це працівники різних ферм, господарства, де займаються вирощуванням тюльпанів, повинні вдягати гумові рукавички, чи нітрилові, не латексні, тому що так для того, щоб, власне, працювати із тюльпанами», – наголосив Станіслав Кравчук в коментарі «Главкому».

Реакція користувачів соцмереж на новий тренд

Користувачі соцмереж закликають блогерів у TikTok не їсти тюльпани, адже це шкідливо для здоров'я.

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Дехто із користувачів навпаки жартують із цього тренду та не розуміють, що коїться у TikTok.

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До слова, албанський уряд підтримав рішення зупинити на рік функціонування TikTok. Китайську платформу звинувачують у підбурюванні до насильства й знущань, особливо серед дітей.