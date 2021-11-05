Чтобы выполнить цели по декарбонизации, власть должна повысить экспортные пошлины на лом – эксперт

«Украина должна последовать примеру ЕС, который собирается ввести запрет на экспорт лома», – Гужва

Украина должна немедленно сократить экспорт металлолома, чтобы сохранить свою металлургию и выполнить взятые обязательства по сокращению выбросов – будь то заперт на экспорт, либо повышение пошлины. Об этом заявил руководитель Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игорь Гужва, комментируя инициативу Минэкономики повысить экспортную пошлину на лом с 58 до 200 евро.

«Безусловно, предпочтительней ввести полный запрет на экспорт. А когда мы запретим экспорт металлолома, наши металлургические предприятия получат надежду, уверенность в финансовую модель своего предприятия. Потому что получается так, что предприятия подписывают с кем-то долгосрочный контракт на поставку готовой продукции, и потом его не могут выполнить. Почему? Потому что сырье уезжает», – объяснил Гужва.

Он напомнил, сейчас стратегически важное для металлургии сырье вывозится из страны в огромных объемах, а установленная пошлина на его экспорт уже не выполняет свою функцию. Поэтому единственный путь остановить вывоз лома – либо запретить экспорт, либо значительно повысить экспортную пошлину. Но повышать пошлину нужно немедленно, так как Украина и так потеряла много времени.

«Пиковая нагрузка по экспорту металлолома традиционно – это октябрь-ноябрь-декабрь. И если бы сейчас ввели пошлину, то мы бы не остановили полностью экспорт. Но сработал бы хороший фискальный стимул. То есть, даже если бы металлолом экспортировался, выиграл бы хотя бы бюджет – ведь поступления от пошлины выросли бы в 4 раза», – пояснил эксперт.

Если же заградительные меры не будут введены, отечественные меткомбинаты придется останавливать. А ведь переработка лома в Украине даст гораздо больше для экономики и бюджета, чем его вывоз.

«Сейчас на экспортной пошлине мы получаем от экспорта металлолома 1900 гривен. А при переработке стали получаем 10,5 тысячи гривен – только в виде налогов от металлургических предприятий. Поэтому наша стратегия и наша тактика – перерабатывать металлолом здесь», – подчеркнул Гужва.

По его мнению, Украина должна последовать примеру ЕС, который в ближайшее время собирается ввести запрет на экспорт лома, чтобы обеспечить сырьем свою промышленность, ориентированную на снижение выбросов.

«Украина взяла на себя обязательства очень амбициозные по декарбонизации. Мы должны определенным образом до 2030 года сократить свои выбросы, а с 2050 или 2060 году должны быть вообще карбоновонейтральной экономикой. Это нормально, весь мир к этому идет, и мы туда идем», – подытожил Гужва.

Ранее главный аналитик CMK Center Андрей Тарасенко заявил, что Украине следует ввести запрет на экспорт металлолома, чтобы поддержать отечественных металлургов и обеспечить реализацию стратегического плана по снижению выбросов.