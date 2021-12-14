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    Економічний паспорт українця спровокує зростання державного боргу – економіст

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    &laquo;Ідея пана Зеленського &ndash; це класичний приклад нерозуміння економічних підвалин&raquo;, &ndash; Кушнірук - Економічний паспорт українця спровокує зростання державного боргу – економіст
    «Ідея пана Зеленського – це класичний приклад нерозуміння економічних підвалин», – Кушнірук

    Кушнірук вважає, що ідею введення економічного паспорта українця слід відтермінувати

    Ініціатива президента Володимира Зеленського щодо введення економічного паспорта українська свідчить про те, що він не розуміє принципів економіки, а також закладає підвалини для порушення конституційних прав українців. Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

    Так, зокрема, він розкритикував механізм, за яким гроші з так званого «Фонду добробуту майбутніх поколінь» будуть вкладатися у державні облігації. Адже таким чином держава замість того, аби забирати рентні платежі до державного бюджету та направляти їх на необхідні виплати, буде отримувати їх у формі кредитних зобов’язань, та сплачувати з них проценти.

    «Вони кажуть: «Ми ці кошти, які зберемо в Фонд «Добробуту наступних поколінь», вкладемо в державні облігації. І це якраз дуже нагадує історію з Чебурашкою і крокодилом Геною – коли Чебурашка несе чемодан, а Гена несе Чебурашку і чемодан. Чому? Тому що у вас нічого не змінюється. Ви фактично 20 млрд грн виймаєте з доходів державного бюджету, потім вкладаєте ці кошти в облігації державної позики, і платите по ним проценти. Ви, таким чином, збільшуєте і суму боргу, та ще й на суму процентів збільшуєте цей державний борг», - пояснив економіст.

    Таким чином, уточнив Кушнірук, за 18 років влада сформує додатковий борг, який ляже на тих громадян України, які досягнуть 18 років. Крім того, сама система розподілу не є справедливою – адже, за ініціативою президента, виплати будуть надходити лише українцям, народженим з 2019 року. А всі, хто народилися раніше цього року, отримають лише додатковий борговий тягар.

    «Ви кажете, що ми будемо це робити для тих, хто народився з 2019 року. А ті, хто народилися раніше – вони нічого не отримують? Вони отримають лише державний борг на собі, але при цьому їм не надійде ніяких коштів. Причому ті, хто отримають ці гроші у 18 років, скажуть «ОК, я забираю гроші і їду з цієї країни». А ті, хто залишаться – платитимуть їхні борги», – наголосив експерт.

    Саме тому, на його переконання, ідею введення економічного паспорта українця слід відтермінувати – доти, доки в Україні не сформується профіцитний бюджет. Тільки тоді грошовий надлишок можна буде виводити у окремий фонд.

    «Наразі ж вся ця ідея пана Зеленського – це класичний приклад нерозуміння економічних підвалин. Президент ініціює абсолютно ідіотську ідею, він абсолютно не розуміє, про що йдеться, і чому це не може працювати в Україні. Але при цьому в його оточенні немає жодної людини, яка йому скаже, що це ідіотизм і цього робити не потрібно», – резюмував Кушнірук.

    Як відомо, законопроект президента України «Про економічний паспорт українця» (№ 6394 – 6397) вже внесений Верховної Ради. Цей законопроект передбачає створення Фонду майбутніх поколінь (ФБП), учасниками якого стануть лише громадяни України, які народилися з 1.01.2019 (з року обрання Зеленського президентом). Виплати, як прогнозується, вони отримають після 18 років, тобто не раніше, ніж з 2037 року. Кошти, акумульовані у Фонді, будуть вкладатися у ОВГЗ.

    Теги: борг бюджет гроші Володимир Зеленський
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    Економічний паспорт українця спровокує зростання державного боргу – економіст