Нардепи змінили процедуру банкуртства

Депутати ухвалили закон щодо проведення зборів кредиторів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який вносить зміни до низки законодавчих актів та регулює окремі питання процедур банкрутство на період боротьби з поширенням Covid-19. За відповідний проєкт закону № 4220 проголосували 289 народних депутатів.

У період карантину, введеного через коронавірус, закон дозволяє проводити збори (комітети) кредиторів в режимі відеоконференції. Якщо учасник таких зборів не має електронного цифрового підпису, його особа підтверджується у порядку визначеному законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Також збори можна проводити за допомогою опитування. Його ініціатор надсилає всім учасникам запит з проєктом рішення із запропонованого питання. У разі згоди із рішенням учасник опитування підписує проєкт рішення та надсилає його ініціатору протягом 15 днів з дня отримання запиту.

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника опитування щодо порушеного питання, не враховуються під час підрахунку результатів голосування.

Водночас якщо через карантин не можливе вчинення дій, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, то арбітражний керуючий не несе за це дисциплінарної відповідальності. Щоправда, лише в тому випадку, він повідомив про це комітет кредиторів, кредиторів, а також кредиторів, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника.

Також документ дозволяє продовжити строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство. Це пропонується робити за клопотанням комітету кредиторів, кредитора арбітражного керуючого чи за власною ініціативою.

У першому читанні Верховна Рада ухвалила закон 1 червня. Тоді документ підтримали 314 депутатів.

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