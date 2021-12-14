Апеляційний суд скасував скандальне рішення на користь Коломойського

У НБУ зазначили, що суд закрив провадження у цій справі і воно не може бути оскаржене в суді жодної юрисдикції

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, яким було задоволено позов кіпрської компанії Triantal Investments та скасовано рішення Національного банку про визначення пов’язаних із Приватбанком осіб. Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Суд закрив провадження в цій справі.

Компанія Triantal Investments Ltd., підконтрольна колишньому акціонеру Приватбанку Ігорю Коломойському, до націоналізації була власником 16,7362% акцій банку.

«Національний банк вітає законне та обґрунтоване рішення суду апеляційної інстанції. Судом скасовано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року, а провадження у справі закрито, оскільки відповідно до позиції Великої палати Верховного суду у справі № 826/20221/16 рішення Національного банку про визначення осіб пов’язаними не може бути оскаржене в суді жодної юрисдикції», – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

У 2019 році ОАСК задовольнив вимоги Triantal Investments Ltd. щодо скасування рішення Національного банку від 13 грудня 2016 року №105, яким було визначено перелік повʼязаних із Приватбанком фізичних та юридичних осіб. Рішення про перелік повʼязаних із банком осіб є одним із основних у процесі виведення у грудні 2016 року неплатоспроможного на той момент Приватбанку з ринку за участю держави.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації колишні власники Приватбанку завдали йому збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

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