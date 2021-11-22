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    Скандал з «зеленим» кредитом ЄС позначився на інвестиційній привабливості України – нардеп

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    13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед &laquo;зеленими&raquo; інвесторами. 15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії &ndash; ДТЕК ВДЕ - Скандал з «зеленим» кредитом ЄС позначився на інвестиційній привабливості України – нардеп

    13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами. 15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ

    Буймістер прогнозує, що Україну очікує ще більш складна ситуація в економіці

    Вартість залучення коштів на світових ринках Україною за тиждень зросла на 4% через скандал із дискримінаційним підходом при виплаті коштів виробникам «зеленої» енергії. Про це заявила народний депутат Людмила Буймістер в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Ми бачили на цьому тижні, що кошти з «зелених» облігацій сплатили тільки частково: 3 млрд грн так і не були спрямовані на погашення боргів. Ми вже бачимо до чого це призвело. Наприклад, вартість тих грошей, які Україна може залучати в борг, зросла на світових ринках на 4%. І це виключно за один тиждень», – зазначила депутат.

    Наслідком таких дій з боку уряду стала страта довіри інвесторів до України.

    «Останнім часом в принципі перестали надходити в державу інвестиції, через те, що державі вже не вірять. Не вірять навіть у те, що держава буде виконувати взяті на себе зобов’язання за підписаними документами, за прийнятими законами, підписаними президентом», – заявила Буймістер.

    Народний депутат прогнозує, що Україну очікує ще більш складна ситуація в економіці.

    «Нам скоро на буде з ким співпрацювати з міжнародних партнерів. Нам ані Світовий банк, ані Міжнародний валютний фонд не будуть надавати кошти. І таке відчуття, що робиться це абсолютно свідомо, для того щоб нас загнати в ситуацію, коли, пам’ятаєте, при Януковичі не було вже в кого позичати, тільки до Росії йти… Приблизно подібна ситуація сьогодні створюється і нинішнім урядом. На превеликий жаль, вони цього навіть не усвідомлюють, виконуючи вказівки з Банкової», – додала Буймістер.

    Як повідомлялось, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

    15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

    ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

    Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів і підвищенням ризику дефолту країни на 20%.

    Теги: борг інвестиції Світовий банк ДТЕК альтернативна енергетика Людмила Буймістер
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    Скандал з «зеленим» кредитом ЄС позначився на інвестиційній привабливості України – нардеп