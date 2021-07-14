Кабміну треба відмовитись від запровадження акцизу на «зелену» енергетику – Железняк

Yамірами запровадити акциз країна йде на порушення зобов’язань та гарантій

Посольства трьох країн вимагають від Кабінету міністрів України та народних депутатів виключити норму про запровадження акцизного збору на «зелений» струм з законопроєкту №5600. Про це заявив народний депутат України Ярослав Железняк.

«В мене була зустріч з трьома послами країн, які інвестують в альтернативну українську енергетику і в мене немає відповіді на питання: а чому уряд в черговий раз порушує зобов’язання?», – сказав він.

За його словами, намірами запровадити акциз країна йде на порушення зобов’язань та гарантій, які надавалися інвесторам у відновлювану енергетику.

«Треба відмовитися від цієї правки, проблема на ринку зеленої енергетики є, політизація цього процесу є, вона не на користь ринку, відразу говорю, сприймається погано», – додав Железняк.

Він вказав, що немає ніяких аргументованих пояснень для послів іноземних держав та інвесторів з питання, чому Україна порушує зобов’язання перед інвесторами в «зелену» енергетику.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкту №5600.

В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).