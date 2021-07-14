Разумков скликає ще одну позачергову Раду: що розглянуть нардепи

У порядку денному – два законопроєкти

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 14 липня скликав позачергове засідання парламенту на 14:00. На порядку денному два законопроєкти.

Отже, на засідання винесуть два питання:

Зміни до закону про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) щодо гарантій прав для інвесторів.

Зміни до закону «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції».

Нагадаємо, наприкінці травня Рада ухвалила за основу законопроект №5141. Закон забороняє Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, продавати майно без рішення суду.

Раніше в антикорупційному комітеті відзначали, що чинне законодавство порушує Конституцію і Конвенцію про захист прав людини і основних свобод, оскільки жоден орган державної влади не може продавати чуже майно без рішення суду.

Також нагадаємо, що завтра, 15 липня, відбудеться позачергове засідання парламенту. Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про його скликання. На порядку денному – 13 законопроєктів.

Також напередодні нардепи склали графік роботи після канікул: як працюватиме Рада восени.