  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Разумков скликає ще одну позачергову Раду: що розглянуть нардепи

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Позачергова сесія розпочнеться сьогодні о 14 годині&nbsp; - Разумков скликає ще одну позачергову Раду: що розглянуть нардепи
    Позачергова сесія розпочнеться сьогодні о 14 годині 
    Фото: Цензор.нет

    У порядку денному – два законопроєкти

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 14 липня скликав позачергове засідання парламенту на 14:00. На порядку денному два законопроєкти.

    Отже, на засідання винесуть два питання:

    • Зміни до закону про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) щодо гарантій прав для інвесторів.
    • Зміни до закону «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції».

    Нагадаємо, наприкінці травня Рада ухвалила за основу законопроект №5141. Закон забороняє Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, продавати майно без рішення суду.

    Раніше в антикорупційному комітеті відзначали, що чинне законодавство порушує Конституцію і Конвенцію про захист прав людини і основних свобод, оскільки жоден орган державної влади не може продавати чуже майно без рішення суду.

    Також нагадаємо, що завтра, 15 липня, відбудеться позачергове засідання парламенту. Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про його скликання. На порядку денному – 13 законопроєктів.

    Також напередодні нардепи склали графік роботи після канікул: як працюватиме Рада восени.

    Теги: Верховна Рада депутат закон майно АРМА Дмитро Разумков парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Разумков скликає ще одну позачергову Раду: що розглянуть нардепи