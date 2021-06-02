«Метинвест» считает, что ставка перевалки руды выше рыночной, но она поможет развиваться порту «Южный»

«По новому контракту госпорт получит ставку перевалки на 33% выше уровня 2020 года», – «Метинвест»

Государственный морской порт «Южный» и компания «Метинвест» 1 июня подписали контракт на перевалку руды. По этому контракту тарифы на перевалку руды выросли сразу на 33%. В компании цены назвали завышенными и нерыночными.

Об этом говорится в сообщении компании.

В то же время в компании отметили, что эти средства помогут государственному порту решить финансовые проблемы.

«По новому контракту госпорт получит высокую ставку перевалки – на 33% выше уровня 2020 года, когда порт получил прибыль около 0,5 млрд грн. Установленную ставку перевалки Группа считает завышенной и нерыночной, но при этом понимает, что такое увеличение ставки перевалки позволит уже в ближайшее время преодолеть финансовые проблемы, в которых порт Южный оказался под управлением предыдущего менеджмента, а также реализовать программу модернизации оборудования», – говорится в официальном заявлении компании.

Кроме роста ставок, порт получит также гарантированные объемы перевалки, которые в 1.5 раза превышают те, на которых настаивал предыдущий руководитель порта Сергей Ковшар.

«Этот контракт позволит компании выполнить обязательства по экспорту сырья потребителям. «Метинвест» надеется на дальнейшее развитие стратегических отношений с портом «Южный», при которых будет найдено взаимовыгодное решение в вопросах объемов и стоимости перевалки», – резюмировали в компании.

Напомним, в конце мая министр инфраструктуры Александр Кубраков уволил и.о. председателя порта Сергея Ковшара, и назначил на его место Александра Олейника.

Как известно, тогда промышленники обратились к министру с просьбой разобраться в ситуации. Кубраков, в свою очередь, уволил Ковшара и анонсировал антикоррупционную чистку в подотчетных отраслях.