Минэнерго признало недопустимость возникновения долгов перед инвесторами в ВИЭ на встрече с МИД Норвегии

Расчет ГП «Гарантированный покупатель» перед ВИЭ-генерацией за 2020 год остаются на уровне 66%, также накапливаются долги в 2021 году

Министерство иностранных дел Норвегии провело переговоры с Министерством энергетики по урегулированию многомиллиардной задолженности Украины перед инвесторами в «зеленую» энергетику, в том числе из Норвегии.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление украинского министерства.

«Рассматриваются разные механизмы (погашения долгов перед ВИЭ-генерацией – прим.), в частности, «зеленые» облигации. Еще одно наше задание – не допустить накопления долгов в будущем. Мы открыты к диалогу с инвесторами», – цитирует пресс-служба министерства слова Германа Галущенко.

По данным «Интерфакс-Украина», норвежская группа Scatec в I кв. 2021 года, имеющая ряд объектов возобновляемой энергетики в Украине, заявила о дефолте по ряду условий их кредитования из-за действия украинских властей и «Гарантированного покупателя».

Расчет ГП «Гарантированный покупатель» перед ВИЭ-генерацией за 2020 год остаются на уровне 66%, также накапливаются долги в 2021 году.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.