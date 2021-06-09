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    Минэнерго признало недопустимость возникновения долгов перед инвесторами в ВИЭ на встрече с МИД Норвегии

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    Минэнерго признало недопустимость возникновения долгов перед инвесторами в ВИЭ на встрече с МИД Норвегии

    Расчет ГП «Гарантированный покупатель» перед ВИЭ-генерацией за 2020 год остаются на уровне 66%, также накапливаются долги в 2021 году

    Министерство иностранных дел Норвегии провело переговоры с Министерством энергетики по урегулированию многомиллиардной задолженности Украины перед инвесторами в «зеленую» энергетику, в том числе из Норвегии.

    Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление украинского министерства.

    «Рассматриваются разные механизмы (погашения долгов перед ВИЭ-генерацией – прим.), в частности, «зеленые» облигации. Еще одно наше задание – не допустить накопления долгов в будущем. Мы открыты к диалогу с инвесторами», – цитирует пресс-служба министерства слова Германа Галущенко.

    По данным «Интерфакс-Украина», норвежская группа Scatec в I кв. 2021 года, имеющая ряд объектов возобновляемой энергетики в Украине, заявила о дефолте по ряду условий их кредитования из-за действия украинских властей и «Гарантированного покупателя».

    Расчет ГП «Гарантированный покупатель» перед ВИЭ-генерацией за 2020 год остаются на уровне 66%, также накапливаются долги в 2021 году.

    Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

    На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

    В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

    Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.

    Теги: энергетика Норвегия МИД Минэнерго
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    Минэнерго признало недопустимость возникновения долгов перед инвесторами в ВИЭ на встрече с МИД Норвегии