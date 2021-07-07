«Податковий» законопроект № 5600 призведе до стагнації економіки та зростання цін, – нардеп

«Податкова буде мати в арсеналі такі підходи до платника податку, які навіть під час Азарова-Клименка не застосовували»

Якщо законопроект про підвищення податків №5600 буде ухвалений, це призведе до стагнації економіки, зростання цін та зубожіння українців. Про це заявила народний депутат, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

На її думку, запропонувавши підвищення податків, влада поставила виключно мету збільшити надходження до бюджету на 50 млрд грн, але таке рішення лише змусить бізнес переходити в тінь.

«Де розуміння влади, що потрібно робити, щоб насправді збільшувати бюджетні надходження, і через які механізми можна досягти цієї мети? Точно не через збільшення податків для працюючого бізнесу і для тих, хто сплачує податки», - зазначила Южаніна у ефірі телеканалу «Україна 24».

Вона наголосила: бізнес працює «в тіні» саме через завелике податкове навантаження, і чергове підвищення лише збільшить кількість таких підприємств. Окрім того, за її словами, це призведе до погіршення інвестиційного клімату в країні.

«Велике податкове навантаження у відсотках до ВВП – це є якраз моментом спаду економічного розвитку і всіх інвестицій, які тільки можливі в Україну. І про це знають всі економісти. Але при цьому створюють для нашої країни неприйнятні умови – наче спеціально для того, щоби відток інвестицій відбувався ще з більшим розмахом», – зазначила Южаніна.

Окрім того, вона нагадала, що законопроект пропонує збільшити повноваження податкової служби, а це загрожує зростанням тиску з боку перевіряючих органів на бізнес.

«Податкова буде мати тепер в арсеналі такі нестандартні підходи до платника податку, які навіть під час Азарова-Клименка не застосовували. І зараз наша країна повертається в ще гірші часи», – сказала Южаніна.

На її думку, законопроект №5600 має бути відхилений. «Якщо він буде прийнятий, це буде ганьба для нашої країни. Він призведе до стагнації економіки, підвищення цін і взагалі зменшення добробуту для всіх людей, бо там багато норм, які стосуються звичайних громадян», - підсумувала Южаніна.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше народний депутат, голова підкомітету парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк заявив, що законопроект щодо податкових змін (№5600) містить низку норм, що можуть спричинити зростання тиску податкової служби на бізнес.